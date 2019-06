नई दिल्लीः नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक से कुछ घन्टे पहले कांग्रेस शासित चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकत कर इस बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श किया. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कुमारस्वामी और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने सिंह के साथ बैठक की.

सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान इन मुख्यमन्त्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग के संचालन परिषद की बैठक के एजेंडे और उसमें उठाये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की तथा पूर्व प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन लिया. कांग्रेस के एक सूत्र ने बताया, ‘‘कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में किसानों से जुड़े मुद्दे खासकर कर्जमाफी के असर से जुड़ा विषय उठा सकते हैं.’’

Delhi: Former PM Dr Manmohan held a meeting with Congress ruled state Chief Ministers at party office today. Punjab CM Captain Amarinder Singh did not attend the meeting as he is unwell. pic.twitter.com/8uafm0yB5v

— ANI (@ANI) June 15, 2019