मोदी सरकार के 12 साल में नेशनल हाईवे-एक्सप्रेसवे का कितना हुआ विस्तार? देश में कितनी दूर तक फैला सड़कों का जाल... नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया कि 2014 से अब तक नेशनल हाईवे नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई है, जो देश की जीडीपी और रोजगार में ऐतिहासिक योगदान दे रहा है. वहीं, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी देश को वायु प्रदूषण से निजात दिलाने में अहम योगदान देगा.

भारत की सड़कों की तस्वीर पिछले एक दशक में पूरी तरह बदल चुकी है. राज्यसभा में हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने जो आंकड़े पेश किए, वे न केवल बुनियादी ढांचे के विस्तार को बताते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि ये सड़कें किस तरह देश की अर्थव्यवस्था की नई जीवनरेखा बन रही हैं.

नेशनल हाईवे नेटवर्क में 60% की ऐतिहासिक वृद्धि

गडकरी ने राज्यसभा को बताया कि साल 2014 में देश में नेशनल हाईवे (NH) की कुल लंबाई 91,287 किलोमीटर थी. पिछले 12 वर्षों में सरकार की सक्रियता और गति शक्ति जैसे मिशनों के कारण यह आंकड़ा बढ़कर अब 1,46,572 किलोमीटर हो चुका है. यह लगभग 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

IIM बेंगलुरु की रिपोर्ट का हवाला

सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भले ही सड़क निर्माण को अक्सर केवल खर्च के रूप में देखा जाता है, लेकिन आईआईएम बेंगलुरु (IIM Bengaluru) के अनुसार यह एक तरह का आर्थिक निवेश है. सड़क एवं परिवहन मंत्री ने IIM बेंगलुरु की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा कि सड़क और हाईवे पर खर्च किया गया हर 1 रुपया देश की जीडीपी में औसतन 3.2 रुपये की बढ़ोतरी करता है. बेहतर सड़कें लॉजिस्टिक्स लागत को कम करती हैं, जिससे भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं.

परिवहन मंत्री IIT कानपुर के शोध का भी दिया हवाला

नितिन गडकरी ने सदन को संबोधित करने के दौरान आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) की एक रिपोर्ट को रखा. इस रिपोर्ट के सहारे उन्होंने बताया कि हाईवे निर्माण रोजगार का एक विशाल स्रोत बन गया है. पिछले पांच वर्षों में निर्मित 57 हजार किलोमीटर के हाईवे ने हर साल लगभग 33 करोड़ मानव दिवस (man-days) का रोजगार सृजित किया है. यह दिखाता है कि सड़क निर्माण सीधे तौर पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आजीविका के अवसर पैदा कर रहा है.

वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर किया ये बड़ा दावा

गडकरी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत 30 जनवरी 2026 तक देशभर में 4,30,306 पुरानी और जर्जर गाड़ियों को स्क्रैप किया जा चुका है. वर्तमान में 21 राज्यों में 129 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी सक्रिय हैं. पुरानी गाड़ियों के हटने से न केवल प्रदूषण कम हो रहा है, बल्कि एक्सप्रेसवे पर होने वाले हादसों के जोखिम में भी भारी कमी आने की उम्मीद है. जाते-जाते बता दें कि सड़क नेटवर्क तैयार करने के मामले में भारत सरकार अब लंबी अवधि के लक्ष्यों पर काम कर रही है. इसे लेकर गडकरी ने स्पष्ट किया कि सरकार का साल 2029 तक 18,000 किलोमीटर नए एक्सप्रेसवे तैयार करने का लक्ष्य है. वहीं, 2033 तक देश में एक्सप्रेसवे का जाल 26,000 किलोमीटर तक फैलाने का विजन रखा गया है.

