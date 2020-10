नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 14.15 किलोमीटर की जोजिला सुरंग के निर्माण से संबंधित कार्य के लिए गुरुवार को वर्चुअल समारोह में पहली ‘ब्लास्टिंग’ की शुरुआत की. यह एशिया की सबसे बड़ी सुरंगों में एक होगी. इससे श्रीनगर घाटी और लेह के बीच पूरे साल संपर्क बना रहेगा. Also Read - मोदी सरकार का जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को तोहफा, 520 करोड़ के विशेष पैकेज को मंजूरी

यह परियोजना रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोजिला पास श्रीनगर-कारगिल-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर स्थित है. सर्दियों में भारी बर्फबारी के दौरान यह बंद रहता है. अभी यह मार्ग वाहन चलाने की दृष्टि से दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में आता है. यह परियोजना भू-रणनीतिक दृष्टि से भी संवेदनशील है. Also Read - रिहाई के बाद महबूबा मुफ्ती ने जारी किया ऑडियो मैसेज, 'नहीं भूले काले दिन के काले फैसले की बेइज्जती, संघर्ष जारी रहेगा'

गडकरी ने एक वर्चुअल समारोह में ‘ब्लास्ट’ के जरिए इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि यह भारत के लिए ‘गौरव का क्षण’ है. उन्होंने कहा कि इस परियोजना को नए सिरे से तौर किए जाने से सरकारी खजाने को 4,000 करोड़ रुपए की बचत होगी. हालांकि, इसके लिए सुरक्षा और गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है. Also Read - जम्मू कश्मीर में पिछले पांच दिनों में 4 ऑपरेशन में 10 आतंकवादी मारे गए: DGP दिलबाग सिंह

Jammu and Kashmir: First blasting for construction of Zojila Tunnel takes place in Ganderbal district

इस सुरंग से राष्ट्रीय राजमार्ग-एक पर श्रीनगर और लेह के बीच सभी मौसम में संपर्क बना रहेगा. इससे जम्मू-कश्मीर में चौतरफा आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण में भी मदद मिलेगी.

