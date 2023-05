केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को फिर मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस कर रही जांच

Nitin Gadkari Received Death Threat: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बतया कि नितिन गडकरी के दिल्ली स्थित आवास पर फोन कर धमकी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी (Nitin Gadkari News) के दफ्तर ने दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी. दिल्ली पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

Union minister Nitin Gadkari received a death threat via phone call at his Delhi residence last evening. The minister’s office informed Delhi Police about the same and the matter is under investigation by police now: Sources — ANI (@ANI) May 16, 2023