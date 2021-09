Nitin Gadkari getting Rs 4 lakh as royalty every month from YouTube केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें हर महीने यूट्यूब से रॉयल्टी के रूप में चार लाख रुपये मिलते हैं. इसका कारण महामारी के दौरान यूट्यूब पर डाले गये उनके व्याख्यान से जुड़े वीडियो को देखने वालों की संख्या बढ़ी है.Also Read - 27 सितंबर से इन स्मार्टफोन में नहीं चला सकेंगे Google Maps, Gmail और YouTube, जानिए क्या है वजह

भरूच में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) के काम में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए गडकरी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सड़क बनाने वाले ठेकेदारों और परामर्शदाताओं को रेटिंग देनी शुरू की है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कोविड-महामारी के दौरान उन्होंने दो काम किये.

उन्होंने कहा, ''मैं घर पर खानसामा बन गया और वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से व्याख्यान देने लगा. मैंने ऑनलाइन 950 से अधिक व्याख्यान दिये. इसमें विदेशी विश्विद्यालयों के छात्रों के लिये दिये गये व्याख्यान शामिल हैं. इसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया.''

उन्होंने कहा, ‘‘यूट्यूब चैनल पर मेरे दर्शकों की संख्या बढ़ी है और यूट्यूब अब मुझे हर महीने चार लाख रुपये रॉयल्टी के रूप में दे रहा है.’’ अपने बेबाक विचार के लिये चर्चित गडकरी ने कहा कि भारत में जो लोग अच्छे काम करते हैं, उन्हें सराहना नहीं मिलती है.

(इनपुट भाषा)