Israel Hamas War: नितिन गडकरी ने PM मोदी पर सवाल उठाने वाले शरद पवार पर किया पलटवार, कही ये बात

Israel Hamas War, Nitin Gadkari: एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) की अक्सर तारीफ करने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने आज उन पर तब तीखा पलटवार किया, जब मराठा नेता ने इजराइल पर हुए हमास के आतंकवादी हमले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) के बयान की आलोचना की. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शरद पवार के बयान को गैर-जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि में उनके बयान की कड़ी निंदा करता हूं.

मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, मैं श्री शरद पवार जी द्वारा दिए गए गैर-जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने इजराइल में हाल ही में हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट निंदा पर सवाल उठाया था. भारत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़ा रहा है. इजराइल में आतंकवादी हमले की पीएम मोदी जी की कड़ी निंदा वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है.

I strongly deplore the irresponsible statement made by Shri Sharad Pawar Ji, in which he questioned PM Shri Narendra Modi Ji’s unequivocal condemnation of the recent terror attack in Israel. India has consistently stood against all forms of terrorism, both domestically and…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) October 18, 2023