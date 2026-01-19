By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
गाड़ी, बंगला और... जानिये नितिन नबीन को BJP अध्यक्ष बनने पर मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं
BJP President Nitin Nabin Facilities: जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन BJP राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने है. आइए जानते हैं उन्हें गाड़ी, बंगले के अलावा और क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी.
लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी है. पार्टी ने वरिष्ठ नेता और बिहार कैबिनेट मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है. इस पद पर रहते हुए नितिन नबीन पार्टी की रणनीति, चुनावी तैयारियों और संचालन में बड़ी भूमिका निभाएंगे. गौर करने वाली बात है कि यह पद संवैधानिक या सरकारी नहीं है, इसलिए इसे सरकारी सैलरी या वेतन से सीधे-सीधे नहीं जोड़ा जाता है. आइए जानते हैं पार्टी अध्यक्ष बनने पर नितिन को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?
केंद्रीय मंत्री के बराबर मिलेंगी सुविधाएं
बता दें कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं देती है. नितिन नबीन को भी इसी तरह की व्यवस्थाएं मिलेंगी, इनमें…
- राजधानी दिल्ली में आधिकारिक आवास, साथ में एक ऑफिस.
- अध्यक्ष का समर्थन करने के लिए टीम जिसमें निजी सचिव, राजनीतिक सलाहकार, मीडिया पेशेवर और सोशल मीडिया मैनेजर शामिल हैं.
- पार्टी कार्यक्रमों में सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा, इसमें सड़क के साथ हवाई यात्रा में भी है.
- एक लग्जरी कार के साथ ड्राइवर भी दिया जाएगा.
अगर नितिन नबीन बिहार में मंत्री पद पर बने रहते हैं, तो उन्हें अपने मंत्री पद की सभी सरकारी सुविधाएं और भत्ते अलग से मिलते रहेंगे.
क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष को सरकारी सैलरी मिलती है?
आपको बता दें कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष किसी सरकारी पद की तरह सैलरी पाने के हकदार नहीं होते. यह पूरी तरह संगठनात्मक और पार्टी के अंदर का पद है. सरकारी कर्मचारियों, मंत्रियों या जजों के विपरीत राष्ट्रीय अध्यक्ष की सैलरी सरकार की तरफ से नहीं आती. इसके बजाय, पार्टी अध्यक्ष के लिए वित्तीय सहायता और मानदेय सीधे भाजपा के आंतरिक फंड से आते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष को हर महीने लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपये का मानदेय दिया जाता है, हालांकि पार्टी ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है.
Z कैटेगरी सुरक्षा भी मिल सकती है
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी दी जाती है. जेपी नड्डा को इस समय Z कैटेगरी सुरक्षा मिली हुई है और नितिन को भी इसी तरह की सुरक्षा मिल सकती है. पार्टी कार्यक्रमों और यात्रा के दौरान, सभी खर्च और व्यवस्थाएं पार्टी द्वारा कवर की जाती हैं. साथ ही अध्यक्ष को देशभर में बिना किसी रुकावट के आने-जाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सुविधाएं दी जाती हैं. इस तरह, नितिन नबीन को सिर्फ संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि केंद्रीय मंत्री के बराबर सुविधाएं, समर्पित टीम, सुरक्षा और यात्रा की पूरी व्यवस्थाएं दी जाएंगी.
