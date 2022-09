नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है. नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंचे. इस मुलाकात की काफी चर्चा की जा रही है. तीनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, अब तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. आरजेडी और जेडीयू इस मुलाकात के पहले से ही शिष्टाचार मीटिंग बता रही है. इसके इतर माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बहुत मायने हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इस मीटिंग को बेहद अहम कहा जा रहा है. नीतीश कुमार पिछले एक महीने से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में हैं. और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं से मिल रहे हैं.Also Read - आज़ादी के बाद 16 लोग रहे कांग्रेस अध्यक्ष; महात्मा गांधी समर्थित प्रत्याशी को मिली थी हार, ये है 137 सालों का इतिहास

सोनिया गांधी से मिलने के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अलग अंदाज़ में नज़र आए. नीतीश और लालू यादव एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नज़र आए. मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश को बचाने के लिए हमें बीजेपी को हटाने की ज़रूरत है. इसके लिए हम सभी साथ आएंगे. बिहार में भी हम साथ रहेंगे. हमने सोनिया गांधी से बात की है. सोनिया गांधी ने हमसे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद फिर से मिलने के लिए बुलाया है. 10-12 दिन बाद हम फिर से सोनिया गांधी से मिलेंगे.

Delhi | We need to remove the BJP & have to save the country. For that, we all have to come together in the way we removed BJP in Bihar. We have had talks with Sonia Gandhi. She asked us to meet again after 10-12 days once Congress party gets a new president: RJD chief Lalu Yadav pic.twitter.com/f4MaJw7aUa

