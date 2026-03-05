Hindi India Hindi

Nitish Kumar First Reaction On Going To Rajya Sabha Bihar Politics

नीतीश कुमार कौन सा सपना पूरा करने जा रहे राज्यसभा? खुद बताया

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में 'सुशासन बाबू' के नाम से मशहूर नीतीश कुमार अब दिल्ली का रुख करने वाले हैं. उन्होंने खुद के राज्यसभा जाने की खबर की पुष्टि कर दी है.

Nitish Kumar News: बिहार की राजनीति में पिछले कुछ समय से एक सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा था कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति में कदम रखेंगे? सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक यह चर्चा जोरों पर रही कि क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं.

अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद राज्यसभा जाने की खबर की पुष्टि कर दी है. उन्होंने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इस फैसले के पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने साथ ही बिहार की जनता का धन्यवाद भी किया.

नीतीश कुमार ने किया पोस्ट

नीतीश कुमार ने लिखा, “पिछले दो दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है.” बिहार के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है. इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है.”

कौन सा सपना किया पूरा?

अपनी इच्छी पूरी होने को लेकर उन्होंने कहा, “संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं. इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं.”

नई सरकार को पूर्ण सहयोग

नई सरकार को पूर्ण सहयोग देने को लेकर नीतीश कुमार ने कहा, “मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा. जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा.”

नीतीश कुमार का अब तक का सफर

नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के उन गिने-चुने नेताओं में से हैं जिन्होंने सदन के लगभग हर स्वरूप को देखा है. वह कई बार लोकसभा सांसद रहे और केंद्र में रेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे. वह कई सालों से बिहार विधानसभा के सदस्य और मुख्यमंत्री रहे हैं. वर्तमान में वह बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं. उनके पास केवल राज्यसभा का अनुभव नहीं है.

बिहार की सत्ता पर क्या होगा असर?

नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उनकी पार्टी जेडीयू के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी क्योंकि नीतीश कुमार ही पार्टी का मुख्य चेहरा हैं. नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग और सियासी शतरंज का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। उनके हर कदम के पीछे एक सोची-समझी रणनीति होती है. चाहे वह राज्यसभा जाएं या बिहार में ही रहें, एक बात तो साफ है कि उनके मन में कुछ बड़ा चल रहा है.