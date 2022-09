विपक्षी एकता (Opposition Unity) को मजबूत करने की कवायद में दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि यह ‘मुख्य मोर्चा’ (Main Front) होगा, ‘तीसरा मोर्चा’ (Third Front) नहीं है. बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये कह रहे हैं कि सभी राज्यों में भाजपा (BJP) से अलग जो विपक्षी दल हैं, वो अगर आपस में मिलेंगे तो देश का एक ऐसा माहौल बनना शुरू हो जाएगा, जिससे 2024 का चुनाव बहुत अच्छा होगा.Also Read - NCP चीफ शरद पवार से मिले नीतीश कुमार, बोले- 'अगर विपक्ष एकजुट होता है तो यह देश के लिए...'

Delhi | Once Sonia Gandhi comes from abroad, I will meet her. If needed, we (opposition leaders) will meet again. Everyone’s attitude was positive. We want to be the main front, not the third front. I will continue this work of uniting opposition: Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/bd7ZtiB3Mf

— ANI (@ANI) September 7, 2022