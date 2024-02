तेजस्वी ने जैसे ही उठाया बल्ला, लोग चिल्लाने लगे 'कोहली-कोहली'- देखें वीडियो

Jan Vishwas Yatra: बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Election 2024) से पहले राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं. नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए में चले गए हैं और तेजस्वी यादव अपना जनाधार मजबूत करने में जुटे हैं. इसी को लेकर वह राज्य में ‘जन विश्वास यात्रा’ कर रहे हैं. मंगलवार (27 फरवरी) को उन्होंने इस यात्रा के दौरान कटिहार में क्रिकेट खेला.

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेजस्वी यादव ने जैसे ही बल्ला उठाया तो आस-पास मौजूद लोग विराट कोहली-विराट कोहली’ चिल्लाने लगे. उन्हें खेलता हुआ देखने के लिए कई लोगों की भीड़ भी मौजूद थी. वह कुर्ता पजामा पहनकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आए.

#WATCH | Katihar, Bihar: Former Bihar Dy CM and RJD leader Tejashwi Yadav plays cricket during ‘Jan Vishwas Yatra’. pic.twitter.com/8jbPbJIpr2

— ANI (@ANI) February 27, 2024