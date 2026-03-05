Hindi India Hindi

नीतीश के बेटे निशांत की कितनी संपत्ति? जानें उम्र, पढ़ाई से लेकर निजी जीवन की हर बात

Nishant Kumar: निशांत सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं और उनकी उम्र करीब 51 साल है.

Nishant Kumar: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है कि वह राज्यसभा जा रहे हैं. ऐसे में उनके सियासी वारिस को लेकर चर्चा तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि उनके बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम का पद मिल सकता है. तो आइये जानते हैं कि निशांत कुमार के पढ़ाई-लिखाई और संपत्ति समेत निजी जीवन के बारे में.

कौन हैं निशांत कुमार

निशांत बिहार के सीएम नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं. निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 में हुआ है. उनकी मां मंजू सिन्हा का देहांत हो चुका है. मंजू सरकारी स्कूल टीचर थीं. निजी जीवन की बात करें तो निशांत ने शादी नहीं की है.

कितना पढ़े-लिखें हैं निशांत?

निशांत की प्रारंभिक शिक्षा पटना के कैरेंस स्कूल से हुई है. इसके बाद वह मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने गए. रांची के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मेसरा) से उन्होंने इंजीनियरिंग की. बता दें कि नीतीश कुमार भी इंजीनियर रहे हैं.

कितनी संपत्ति

निशांत कुमार की कुल चल और अचल संपत्ति लगभग 3.61 करोड़ रुपए है. वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगभग पांच गुना अधिक अमीर हैं.

संपत्ति में क्या-क्या है

निशांत के पास करीब 1.63 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है, जिसमें बैंक बैलेंस, नकदी और दूसरे निवेश शामिल हैं

करीब 1.98 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है

बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में लगभग 1.28 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है

नालंदा के कल्याण बिगहा में पुश्तैनी घर और खेती की जमीन

पटना और बख्तियारपुर में भी अचल संपत्तियां हैं

कहां से आई इतनी संपत्ति

निशांत की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा विरासत के रूप में हासिल हुआ है. उन्हें यह संपत्ति अपनी स्वर्गीय माता मंजू सिन्हा के निधन के बाद मिली है.

बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने निशांत की राजनीतिक पारी को कन्फर्म किया है. इससे पहले जेडीयू के कई सीनियर नेता निशांत को राजनीति में लाने की मांग कर चुके हैं. श्रवण कुमार ने कहा है कि ये साफ हो गया है,और फाइनल है कि निशांत कुमार जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगे. पार्टी अगले एक-दो दिन में इस बारे में औपचारिक ऐलान करेगी.