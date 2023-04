Lok Sabha Elections 2024: नीतीश, तेजस्वी ने राहुल गांधी, खड़गे के संग की मीटिंग, विपक्षी दलों को एकजुट करने का फैसला

नई दिल्ली: देश में अगले साल 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री (Bihar Chief Minister) नीतीश कुमार ( Nitish Kumar ) और बिहार के उप – मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने आज बुधवार को कांग्रेस नेतृत्व के साथ एक मीटिंग की. बिहार के दोनों नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Congress president Mallikarjun Kharge )और राहुल गांधी से यह मीटिंग की है.

2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अधिक से अधिक विपक्षी दलों को एकजुट करने और देश के लिए ‘विपक्ष का दृष्टिकोण’ सामने रखने का निर्णय लिया गया.

#WATCH | “We will try to unite as many political parties as we can and move forward together,” says Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/Qfa5LRPxYU — ANI (@ANI) April 12, 2023

राहुल गांधी ने भी इस बैठक को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि विचाराधारा की लड़ाई को मिलकर लड़ा जाएगा. उनका कहना था, विपक्ष को एकजुट करने में बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. यह एक प्रक्रिया है. देश के लिए विपक्ष के दृष्टिकोण को विकसित करेंगे. जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी, उनको साथ लेकर देश में विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे. संस्थाओं और देश पर जो आक्रमण हो रहा है उसके खिलाफ हम एकसाथ मिलकर खड़े होंगे.