Cow Hug Day: 14 फरवरी को अब नहीं मनेगा 'काउ हग डे, विरोध के बाद वापस ली गई अपील

विपक्ष के भारी विरोध और सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़ के बीच सरकार ने 14 फरवरी को ‘काउ हग डे’ (Cow Hug Day) के तौर पर मनाए जाने की अपील वापस ले ली है. इससे पहले बीते बुधवार को पशु कल्याण बोर्ड ने 14 फरवरी को ‘काउ हग डे’ मनाने की अपील की थी. पशु कल्याण बोर्ड पशुपालन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके प्रमुख BJP के पुरुषोत्तम रूपाला (Parshottam Rupala) हैं.

The appeal issued by the Animal Welfare Board of India for celebration of Cow Hug Day on 14th February 2023 stands withdrawn. pic.twitter.com/5MvEbHPdBZ — ANI (@ANI) February 10, 2023