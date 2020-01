नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सात दिनों – 18 जनवरी, 20-24 और 26 जनवरी को लगभग 1 घंटे और 45 मिनट तक कोई भी उड़ानों का संचालन नहीं होगा. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा रविवार को जारी किए गए एयरमेन (NOTAM) के एक नोटिस के अनुसार, 18 जनवरी, 20-24, 26 जनवरी को सुबह 10.35 से 12.15 बजे के बीच दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर “गणतंत्र दिवस समारोह” के कारण “कोई लैंडिंग और टेक ऑफ” की अनुमति नहीं दी जाएगी.

As per notice to airmen (NOTAM) issued yesterday by the Airports Authority of India, no landing & take off will be permitted at Delhi International Airport (IGI) between 10:35 am & 12:15 pm on 18 January, 20-24 January, & 26 January

due to Republic Day celebrations. pic.twitter.com/S4o182xI3Z

