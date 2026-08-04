'ताकि ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने से मना कर सकें...' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा प्लान

Uninsured Vehicles: सुप्रीम कोर्ट ऐसे व्यवस्था चाहता है, जिससे बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना किया जा सके. इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केंद्र और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और IRDAI को एक पायलट प्रोजेक्ट की जांच करने का निर्देश दिया, जिसके तहत ईंधन की आपूर्ति को वाहन की बीमा स्थिति से जोड़ा जाएगा. बेंच ने आदेश दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित वाहन को पेट्रोल पंपों पर तब तक ईंधन नहीं दिया जाएगा जब तक कि वैध बीमा न मिल जाए, बेंच ने यह भी नोट किया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है.
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने ऐसी गाड़ियों की पहचान करने और उन पर जुर्माना लगाने के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित एक सिस्टम बनाने का भी आदेश दिया है. इस कदम का मकसद बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की समस्या से निपटना है. साथ ही यह सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर मुआवज़ा दिलाने की कोशिश है.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कई निर्देश जारी किए हैं. आइये जानते हैं कि कोर्ट क्या चाहता है.
बेंच ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवज़ा देने का कानूनी प्रावधान अक्सर देरी का शिकार होता है या नाकाम हो जाता है, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है. यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के ‘एस राजशेखरन बनाम भारत संघ (2018)’ मामले में दिए गए फैसले पर आधारित है, जिसमें नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय लंबे समय के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य किया गया था.
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