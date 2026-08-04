'ताकि ऐसे वाहनों को पेट्रोल-डीजल देने से मना कर सकें...' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा प्लान

Uninsured Vehicles: भारतीय सड़कों पर चलने वाली लगभग 56% गाड़ियां बिना इंश्योरेंस के हैं.

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बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी व्यवस्था से बिना बीमा और बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों की पहचान करने में मदद मिलेगी. (photo credit, IANS, for representation only)

बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को ईंधन न देने की व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और IRDAI को दिया निर्देश

एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश दिया गया

टेक्नोलॉजी पर आधारित एक सिस्टम बनाने का भी आदेश

Uninsured Vehicles: सुप्रीम कोर्ट ऐसे व्यवस्था चाहता है, जिससे बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना किया जा सके. इसके लिए सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को केंद्र और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) को एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और IRDAI को एक पायलट प्रोजेक्ट की जांच करने का निर्देश दिया, जिसके तहत ईंधन की आपूर्ति को वाहन की बीमा स्थिति से जोड़ा जाएगा. बेंच ने आदेश दिया कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित वाहन को पेट्रोल पंपों पर तब तक ईंधन नहीं दिया जाएगा जब तक कि वैध बीमा न मिल जाए, बेंच ने यह भी नोट किया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई है.

जुर्माने की भी व्यवस्था हो

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने ऐसी गाड़ियों की पहचान करने और उन पर जुर्माना लगाने के लिए टेक्नोलॉजी पर आधारित एक सिस्टम बनाने का भी आदेश दिया है. इस कदम का मकसद बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों की समस्या से निपटना है. साथ ही यह सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को समय पर मुआवज़ा दिलाने की कोशिश है.

कई निर्देश जारी

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने कई निर्देश जारी किए हैं. आइये जानते हैं कि कोर्ट क्या चाहता है.

बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ियों के लिए ऑटोमैटिक ई-चालान बनायाजाए

ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन ( ANPR) कैमरों को इंश्योरेंस डेटाबेस से जोड़ना

ट्रैफिक पुलिस को इंश्योरेंस स्टेटस की तुरंत जांच के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस देना

नई गाड़ियों के लिए अनिवार्य थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाना

पुराने मोटर दुर्घटना मुआवज़ा मामलों का तेज़ी से निपटारा करना

बेंच ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवज़ा देने का कानूनी प्रावधान अक्सर देरी का शिकार होता है या नाकाम हो जाता है, जिससे पीड़ितों और उनके परिवारों को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है. यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के ‘एस राजशेखरन बनाम भारत संघ (2018)’ मामले में दिए गए फैसले पर आधारित है, जिसमें नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय लंबे समय के लिए थर्ड-पार्टी बीमा अनिवार्य किया गया था.