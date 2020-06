नई दिल्ली: अब तक कई ख़बरों में कहा जा रहा था कि चीन से झड़प के दौरान कई भारतीय सैनिक लापता भी हैं. अब भारतीय सेना ने इसे लेकर कहा कि कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है. झड़प के दौरान कोई भी सैनिक गायब नहीं हुआ था. Also Read - भाजपा ने लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में सभी राजनीतिक कार्यक्रम दो दिन के लिए स्थगित किए

बता दें कि 15/16 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक सीमा पर भारतीय सैनिकों से चीनी सैनिकों की झड़प हुई थी. चीनी सैनिकों ने पूरी योजना के साथ भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था. इस घटना में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे. जबकि कई भारतीय सैनिक घायल भी हुए थे. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. Also Read - Tribute To The Bravehearts: सुदर्शन पटनायक ने ऐसे दी शहीदों को श्रद्धाजंलि, लोग बोले- जय हिन्द...

भारत ने इस मामले को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत किसी को उकसाता नहीं है और यथोचित जवाब देने में सक्षम है. वहीँ विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले को चीन की बड़ी साजिश बताया था और कहा था कि चीन ज़मीनी हकीकत बदलने की कोशिश कर रहा है. इस पूरे मामले को लेकर चीन और भारत में तनाव चरम पर है.