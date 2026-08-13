मराठी नहीं आती तो भूल जाओ लाइसेंस- ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र सरकार के फैसले से हलचल

महाराष्ट्र सरकार के नए नियमों के मुताबिक, सवारी ढोने वाले वाहन ड्राइवरों को राज्य में ड्राइविंग करनी है तो मराठी भाषा सीखनी होगी.

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महाराष्ट्र में सवारी वाहन चलाने के लिए मराठी भाषा की जानकारी अनिवार्य (तस्वीर- unsplash.com से)

18 अगस्त से महाराष्ट्र में लागू हो रहा नया नियम

ऑटो-कैब ड्राइवर्स को आनी चाहिए मराठी भाषा

मंत्री बोले- यात्रियों की सुविधा के लिए उठाया यह कदम

नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस होगा सस्पेंड

मुंबई समेत महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में रोजगार की तलाश में पहुंचे अन्य राज्यों के लोगों के सामने नई चुनौती आ गई है. दूसरे राज्यों से यहां पहुंचे लोग ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब भी चलाते हैं, जिन्हें मराठी भाषा नहीं आती लेकिन हिंदी के सहारे उनका काम चलता आ रहा था. लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले से उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. सरकार ने मोटर वाहन परिवहन में बदलाव कर यहां सवारी वाहन चलाने वाले ड्राइवरों के लिए मराठी की जानकारी होना अनिवार्य कर दिया है. इस फैसले का असर राज्य के ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स पर पडे़गा. यहां बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय लोग इस काम से जुड़े हैं.

18 अगस्त से नया नियम लागू

सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और ये नए नियम 18 अगस्त 2026 (मंगलवार) से लागू हो रहे हैं. नए नियमों के मुताबिक, महाराष्ट्र में कमर्शियल सवारी वाहन चलाने के लिए मराठी भाषा की व्यवहारिक जानकारी होना जरूरी है. अब अगर मराठी भाषा नहीं आती है और वह राज्य में कमर्शियल सवारी वाहन चलाते पाए गए तो उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड (निलंबित) हो जाएगा. इतना ही नहीं नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो जाएगा.

मराठी जाने बगैर ऑटो या कैब चलाई तो लाइसेंस सस्पेंड

राज्य परिवहन विभाग ने बुधवार को महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम, 1989 में संशोधन किया है. इसके मुताबिक, जो मराठी भाषा की अहर्ता पूरी नहीं करता, उसके खिलाफ एक्शन का अधिकार देता है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने इस नए नियम के लागू होने पर कहा कि यात्रियों के साथ बेहतर बातचीत के लिए यात्री परिवहन वाहनों (ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और कैब) के ड्राइवरों को मराठी भाषा की कामकाजी जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा, ‘मराठी भाषा की जानकारी न होने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है और बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द भी किया जा सकता है.’

यात्रियों की सुविधाओं के लिए लाया गय नियम

मंत्री ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस कानून को और बेहतर ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं. सरनाइक ने कहा, ‘इन बदलावों से नियमों में मौजूद अस्पष्टता दूर होगी.’ उन्होंने कहा, ‘यात्रियों से बातचीत करने, उनकी चिंताओं को समझने और सुरक्षित व सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय भाषा का ज्ञान जरूरी है.’

इन ड्राइवरों पर होगा फैसले का असर

सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 के तहत महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 में कई अहम बदलाव किए गए हैं. इन संशोधनों में खास तौर पर ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और इलेक्ट्रॉनिक मीटर वाली ऐप-बेस्ड मोटर कैब के ड्राइवरों और परमिट होल्डर्स के लिए व्यावहारिक मराठी भाषा की जानकारी होना जरूरी बनाया गया है.

मोटर वाहन नियम में यह बदलाव

अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 4(4) के तहत, ‘एंटीसिडेंट्स’ (पिछला रिकॉर्ड) शब्द के बाद ‘और मराठी भाषा का कामकाजी ज्ञान’ शब्द जोड़े गए हैं. इसका मतलब है कि संबंधित ऑथराइजेशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास तय योग्यताओं के अलावा मराठी भाषा का कामकाजी और व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए.