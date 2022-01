COVID19 Precautionary dose: देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण और इसके नए वेरियंट ओमीक्रोन से बचाव के लिए केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा है कि ‘एहतियाती खुराक’ (‘Precautionary dose’) को लेने लिए किसी भी तरह के रजिस्‍ट्रेशन कराने के लिए जरूरत नहीं है. ‘एहतियाती खुराक’ पर केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, नए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है. जिन लोगों ने COVID19 वैक्सीन की दो खुराक ली हैं, वे सीधे किसी भी COVID19 टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या सीधे जाकर वैक्‍सीन ले सकते हैं.Also Read - Corona: महाराष्ट्र में एक दिन में 40 हज़ार से अधिक केस मिले, दिल्ली में भी हालात खराब, मृत्युदर बढ़ी

Schedules will be published on 8th January. The online appointment facility will also start by tomorrow evening. Vaccination with onsite appointment starts on 10th January: Ministry of Health on ‘Precautionary dose’

— ANI (@ANI) January 7, 2022