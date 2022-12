Bharat Jodo Yatra: बिखरी नहीं है हमारी पार्टी, राजस्थान में बोले राहुल- 'एक दिन कांग्रेस ही BJP को हराकर दिखाएगी'

‘भारत जोड़ो यात्रा’ (Bharat Jodo Yatra) के दौरान राजस्थान पहुंचे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस पार्टी (Congress) बिखरी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही एक दिन भारतीय जनता पार्टी को हराएगी. उन्होंने कहा कि किसी को कांग्रेस को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि विचारधारा पर आधारित और उसपर चलने वाली यही एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हरा सकती है. साथ ही उन्होंने भाजपा पर ‘फासीवादी पार्टी’ होने का आरोप लगाया.

कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के 100 दिन पूरे होने पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया, ‘भाजपा-आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) का काम बदनाम करना है. यही इनकी सबसे बड़ी रणनीति है, यही इनका सबसे बड़ा कौशल है …मुझे बदनाम किया और हर रोज ये कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हैं.’