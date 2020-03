नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को आम आदमी के डर को दूर करते हुए कहा कि लोगों को 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान और दवाओं की उपलब्धता को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें इसे सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम रही हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हम साथ मिलकर कोविड-19 से लड़ेंगे और स्वस्थ भारत बनाएंगे.’ मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करने के तुरंत बाद ट्वीट किया, ‘मेरे प्रिय देशवासियों घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जरूरी सामान और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर मिलकर काम करेंगी.’ प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आज रात से 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है.

पीएम ने कहा, ”मेरे साथी नागरिकों, दहशत में आने की जरूरत नहीं है. आवश्यक वस्तुएं, दवाएं आदि उपलब्ध होंगी. केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें इसे सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में काम करेंगी. साथ मिलकर हम COVID19 से लड़ेंगे और एक स्वस्थ भारत बनाएंगे. जय हिंद !”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण की गंभीरता को समझने और घरों में रहने की अपील करते हुए मंगलवार आधी रात से अगले 21 दिन तक देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है. इस फैसले को एक तरह से कर्फ्यू घोषित करते हुए उन्होंने आगाह किया कि कोरोना वायरस के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिये अगर इन 21 दिनों में नहीं संभले तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा.

UPDATE: All essential services to continue and remain functional. List of essential services remains unchanged since the March 22nd ‘Janta Curfew’ #Coronavirus https://t.co/d8YYCNjIvo

