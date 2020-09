No Parking No Car Rules: कोई भी शख्स कार खरीदते समय सामान्य तौर पर अपने बजट, कार के मॉडल और कंपनी पर ही फोकस करता है. लेकिन, दिल्लीवासियों को इन सबके साथ एक और बात पर ध्यान देना होगा और ये बात है पार्किंग. यानि, दिल्ली में कार खरीदने वालों को अब पार्किंग एरिया का ध्यान रखना भी जरूरी है. Also Read - School Reopening Latest Update: दिल्ली में 5 अक्टूबर तक नहीं खुलेंगे स्कूल, सरकार ने अपने जारी आदेश कही ये बात

पार्किंग एरिया मैनेजमेंट रूल के मुताबिक दिल्ली में अगर आपके पास पार्किंग के लिए जगह नहीं है तो आप अगले साल (2021) से कार नहीं खऱीद सकेंगे. मतलब दिल्ली में सिर्फ वही लोग कार खरीद सकेंगे, जिनके पास पार्किंग स्पेस होगा. फिलहाल अभी यह नियम लागू नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में यह नियम लागू हो सकता है.

जिनके घर में या कॉलोनी में पार्किंग के लिए जगह नहीं होगी, वे कार नहीं खरीद सकेंगे. जिन लोगों के घर में, कॉलोनी में या फिर एक किलोमीटर के दायरे में वैध पार्किंग होगी, वही लोग गाड़ी खरीद सकेंगे. वहीं जिन कॉलोनी या इलाकों में पहले ही पार्किंग एरिया फुल है और लोगों के पास तय लिमिट से अधिक गाड़ियां हैं वहां के निवासी भी नई गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे. इसके लिए दिल्ली के सभी इलाकों के लिए पार्किंग रूल्स तैयार करने को भी कहा गया है.

आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी Environment Pollution Control Authority बनाई गई थी. इस कमेटी ने कार कंपनियों और दिल्ली नगर निगम को यह सुझाव भेजा है कि दिल्ली में कार लेने वालों को कार डिलरों को पार्किंग की जगह दिखाएं और पार्किंग होने के सबूत पेश करें. पार्किंग सबूत के तौर पर पार्किंग की फोटो, किराए पर ली गई पार्किंग के कागज हो सकते हैं.

जिनके पास नहीं है उनके लिए यह होगा नियम

वे लोग तो आसानी से राष्ट्रीय राजधानी में कार खरीद पाएंगे जिनके पास खुद की या फिर किराए की पार्किंग है. लेकिन जिन लोगों के पास पार्किंग नहीं उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. बताया जा रहा है कि जिनके पास खुद की पार्किंग नहीं होगी उन्हें नई कार खरीदने के लिए 15 साल का लंबा इंतजार करना पड़ेगा. वे 15 साल बाद अपनी पुरानी कार कबाड़ में बेचकर दूसरी कार खरीद सकेंगे.