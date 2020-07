नई दिल्‍ली: पूर्वी लद्दाख में भारतीय एवं चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे. पीएम का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच गतिरोध जारी है. पीएम मोदी के अचानक इस दौरे पर चीन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि किसी पार्टी को किसी भी एक्‍शन में संलिप्‍त नहीं होना चाहिए, इससे इस प्‍वाइंंट पर तनाव बढ़ सकता है. Also Read - China first major reaction भारत में चीनी ऐप्स के बैन होने से बौखलाया ड्रैगन, WION चैनल की वेबसाइट को किया ब्लॉक

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता झाओ लिजियन ने कहा है कि किसी पार्टी को किसी भी एक्‍शन में संलिप्‍त नहीं होना चाहिए, इससे इस प्‍वाइंंट पर तनाव बढ़ सकता है.

India & China are in communication and negotiations on lowering the temperatures through military & diplomatic channels. No party should engage in any action that may escalate the situation at this point:Zhao Lijian, Chinese Foreign Ministry spokesperson on PM Modi's Ladakh visit pic.twitter.com/ZYGjGGIdt9

— ANI (@ANI) July 3, 2020