देश में कोरोना के रोजाना दर्ज किये जाने वाले में मामलों में भारी गिरावट आई है. पूरे देश में अब महज 1200-1300 नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में मास्क की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है. इसके अलावा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कोरोना की सभी पाबंदियों को भी वापस ले लिया गया है. इसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी मास्क की अनिवार्यता खत्म (Chandigarh Mask New Rule) कर दी गई है. यानी अब चंडीगढ़ में मास्क नहीं लगाने पर कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा.

No penalty to be imposed for not wearing face mask in public places/workplaces in Chandigarh. pic.twitter.com/Kf5qXtmSus — ANI (@ANI) April 4, 2022

प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया, 'कोरोना की सभी गाइडलाइंस वापस ले ली गई हैं. अब शहर में किसी भी स्थान पर मास्क नहीं पहनने पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा. हालांकि लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और बार-बार हाथ धोने के साथ-साथ कोरोना नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है.