अगर आप यह सोच रहे हैं कि भविष्य में फिर से बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलेगा, तो सरकार ने इस पर स्थिति साफ कर दी है. संसद में केंद्र सरकार ने एथेनॉल पर अपना पूरा प्लान समझा दिया है. सरकार ने बताया कि E20 (20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल) से पीछे लौटने की कोई योजना नहीं है. फिलहाल पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% से अधिक बढ़ाने का भी कोई फैसला नहीं लिया गया है. सरकार ने E20 को एक सेफ, क्लीन और बेहतर टेक्नीक वाला फ्यूल बताया है.
राज्यसभा में एक लिखित जवाब में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार की नीति बेहतर और आधुनिक तकनीक वाले फ्यूल की ओर बढ़ने की है. हम पुराने स्टैंडर्ड वाले फ्यूल की तरफ वापस नहीं जा रहे हैं. इसलिए एथेनॉल-फ्री पेट्रोल को दोबारा लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि E20 से आगे यानी 20% से ज्यादा एथेनॉल ब्लेंडिंग पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.
एक तरह का अल्कोहल (Ethyl Alcohol) है. इसका केमिकल फॉर्मूला C₂H₅OH है. यह एक रंगहीन और जलने वाला लिक्विड है. ये मक्का, चावल, गेंहू जैसी फसलों की प्रोसेसिंग से बनता है. चूंकि, ये ज्वलनशील होता है; इसलिए फ्यूल के तौर पर पेट्रोल में मिलाकर इस्तेमाल होता है. एथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ सिर्फ पीने की चीजों तक सीमित नहीं है. इसका इस्तेमाल फ्यूल, दवाइयों, सैनिटाइजर, परफ्यूम, केमिकल इंडस्ट्री और कई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में किया जाता है. भारत सरकार जिस इथेनॉल की सबसे ज्यादा बात करती है, उसका मकसद पेट्रोल में मिलाकर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करना है.
एथेनॉल मुख्य रूप से उन फसलों और केमिकल से बनाया जाता है, जिनमें शुगर या स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है. भारत में इथेनॉल गन्ने का रस, शीरा, बी-हेवी मोलासेस, डैमेज अनाज, मक्का, टूटे हुए चावल और दूसरे स्टार्च युक्त अनाज से बनते हैं.
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एथेनॉल मिक्स फ्यूल की 3 कैटेगरी होती है. E-10, E-20 और E-85. जब पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-10 कहते हैं. जब पेट्रोल में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है, तो उसे E-20 फ्यूल कहा जाता है. भारत सरकार का लक्ष्य देशभर में फेजवाइज तरीके से E-20 फ्यूल को बढ़ावा देना है. जब पेट्रोल में 85% इथेनॉल मिलाया जाता है, तो इसे E-85 कहते हैं. भारत ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय समय से करीब 5 साल पहले हासिल कर लिया है.
नहीं. पुरानी गाड़ियों में बहुत ज्यादा एथेनॉल मिक्स वाले फ्यूल का इस्तेमाल करने से इंजन और फ्यूल सिस्टम पर असर पड़ सकता है. इसी कारण ऑटोमोबाइल कंपनियां अब ऐसे इंजन डेवलप कर रही हैं, जो E-20 या उससे ज्यादा एथेनॉल मिक्स को आसानी से संभाल सकें.
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सोशल मीडिया पर अक्सर दावा किया जाता है कि E20 पेट्रोल से इंजन खराब हो जाता है या माइलेज कम मिलता है. सरकार ने संसद में इन दावों को खारिज किया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि NITI आयोग और अन्य संस्थानों की लैब, फील्ड टेस्टिंग में E20 सुरक्षित पाया गया. देशभर में 20 करोड़ से ज्यादा टू-व्हीलर और 3 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल कारें E15/E20 पर चल रही हैं. किसी बड़े स्तर पर इंजन फेल होने या असामान्य घिसावट के सबूत नहीं मिले हैं.
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