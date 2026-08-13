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अब राइड से पहले टिप का झंझट खत्म- ओला, उबर, रैपिडो को यह फीचर हटाने का मिला आदेश

Ola, Uber and Rapido News: ऐप बेस्ट कैब मुहैया कराने वाली कंपनियों ने किराये के साथ-साथ टिप ऑप्शन का फीचर लागू किया था. इससे जो लोग राइड बुक के लिए पहले ही टिप देते थे उन्हें कैब जल्दी दिलाने का दावा किया जाता था.

Written by: Arun Kumar
Updated: August 13, 2026, 10:52 AM IST
App Based Cab Booking
कैब बुकिंग ऐप द्वारा प्री-टिप मांगने पर सरकार सख्त (प्रतीकात्मक तस्वीर unsplash.com से)

Ola, Uber and Rapido Cab Booking Rules: अगर आप भी ऐप से कैब या बाइक राइड बुक करते हैं तो यह आपके काम की खबर है. केंद्र सरकार ने ऐप आधारित कैब बुकिंग कंपनियों को एडवांस में टिप मांगने पर खबरदार किया है. सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इन कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी ऐप में जो राइड बुकिंग के दौरान ही एडवांस टिप लेने का ऑप्शन दिखाते हैं उसे हटा लें. सरकार ने इस प्रैक्टिस को यात्रियों को गुमराह करने वाला या फइर हेर-फेर करने वाला माना है.

बुकिंग से साथ ही टिप का ऑप्शन

ग्राहक कहीं आने-जाने के लिए कैब बुकिंग करते हैं तो ये ऐप उन्हें किराया दिखाने के बाद टिप के रूप में थोड़ा अधिक खर्चा करने का विकल्प दिखाते हैं. इसके बदले उनका दावा होता था कि टिप मिलने पर ड्राइवर उनकी राइड को जल्दी स्वीकार कर उन्हें सेवा देने पहुंचेगा. सरकार ने इस ग्राहकों के हितों का उल्लंघन मानते हुए इन ऐप कंपनियों को तुरंत ही इस फीचर को हटाने का निर्देश दिया है.

और पढ़ें: कंफर्म बुकिंग के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते ओला-उबर और रैपिडो, कैब कंपनियों से बोली सरकार- लूट बंद करो

यह नियमों का साफ-साफ उल्लंघन

मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के अनुसार, इस तरह की प्रैक्टिस ‘ग्राहकों को गुमराह करने वाली, हेर-फेर वाली या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 2019 का उल्लंघन करने वाली है.’ मंत्रालय ने कहा कि जो ग्राहक ड्राइवर को टिप देना चाहते हैं वह स्वैच्छिक (पूरी तरह उनकी इच्छा पर निर्भर होनी चाहिए और इसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ यात्रा पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है.

ऐप कंपनियों को टिप ऑप्शन हटाने के निर्देश

सड़क परिवहन मंत्रालय ने सभी मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर्स को पत्र भेजकर अपने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म की समीक्षा करने को कहा है. इसके तहत राइड पूरी होने से पहले यात्रियों को टिप देने का कोई भी ऑप्शन, बटन, मैसेज या प्रॉम्प्ट नहीं दिखाया जाना चाहिए, जिससे यह लगे कि यह लगे कि टिप ऑफर करने के बाद कैब ड्राइवर या बाइक राइडर्स के उन तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है.

कंपनियां टिप के बदले करती हैं दावा

मंत्रालय ने इस जारी नोटिफिकेशन में बताया है, ‘उसका ध्यान कुछ राइड एग्रीगेटर्स द्वारा राइड स्वीकार करने या पूरी होने से पहले दिखाए जाने वाले प्रॉम्प्ट/विकल्पों की ओर गया, जैसे कि ‘एडवांस टिप’, ‘कोई ऐड-ऑन चुनें’, ‘तेजी से राइड कन्फर्मेशन की संभावना बढ़ाएं’, ‘अगर आप टिप जोड़ते हैं तो ड्राइवर के इस ट्रिप को स्वीकार करने की संभावना अधिक हो सकती है’, या इसी तरह के इंटरफेस एलिमेंट.’ लेकिन यह उपभोक्ता हितों के खिलाफ है.

यात्रा पूरी होने के बाद मांगे टिप

मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस की धारा 14.15 कहती है कि टिप फीचर केवल यात्रा पूरी होने के बाद ही दिखाई देना चाहिए. यह बुकिंग के समय, यात्रा शुरू होने से पहले या यात्रा के दौरान किसी भी रूप में नहीं दिखना चाहिए. बता दें कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ एडवांस टिप का मुद्दा नया नहीं है. इसस पहले मई 2025 में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Uber को उसके एडवांस टिप फीचर को लेकर नोटिस जारी किया था.

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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