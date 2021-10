UK Quarantine Policy: भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद अब ब्रिटेन के सुर बदल गए हैं. कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके भारतीय को अब ब्रिटेन जाने पर क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा. ब्रिटिश सरकार की तरफ से गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि UK जाने वाले भारतीयों के लिए 11 अक्टूबर यानी सोमवार से कोविशील्ड या फिर उसकी सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी दूसरी वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को क्वारंटाइन में नहीं रहना होगा.Also Read - Char Dham Yatra Guidelines: चारधाम यात्रा जाने का है प्लान तो जान लें जरूरी गाइडलाइंस, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं तो होगी परेशानी!

#WATCH | No quarantine for Indian travellers to UK fully vaccinated with Covishield or another UK-approved vaccine from October 11: Alex Ellis, British High Commissioner to India pic.twitter.com/jShYtECRf2

— ANI (@ANI) October 7, 2021