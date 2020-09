Monsoon Session News: देश में जारी कोरोना के कहर के बीच शुरू होने वाले संसद का मॉनसून सत्र (Monsoon Session) भी बदला-बदला नजर आएगा. लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. राज्यसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, मॉनसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल (Question Hour) नहीं होगा. इसके अलावा कार्यवाही के दौरान निजी सदस्य भी नहीं रहेंगे. Also Read - ‘मन की बात’ वीडियो को मिल रहे ‘डिस्लाइक’ के पीछे है कांग्रेस का हाथ: भाजपा

हालांकि, शून्य काल और अन्य कार्यवाही अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएगी. संसद के मॉनसून सत्र का आयोजन 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा. मॉनसून सत्र में भाग लेने वालों को आवश्यक कोरोनो वायरस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जिसमें 72 घंटों के भीतर COVID-19 का परीक्षण करना भी शामिल है. Also Read - Monsoon Session of Lok Sabha: 14 सितम्बर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, चीन झड़प सहित इन मुद्दों पर हमलावर होगा विपक्ष

शीर्ष सरकारी सूत्रों ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया है कि संसद का मॉनसून सत्र रोजाना आयोजित किया जाना है, यहां तक कि सप्ताहांत पर भी कोई ब्रेक नहीं होगा. दोनों सदनों की कार्यवाही दैनिक आधार पर आयोजित की जाएगी. पहले दिन यानी 14 सितंबर को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएगी. Also Read - प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का भावुक ट्वीट, कहा- 'आपकी बेटी के तौर पर जन्म मेरा सौभाग्य'

14 सितंबर के बाद राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक और लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक निर्धारित है. संसद की कार्यवाही के दौरान कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा हर एहतियाती कदम उठाए जाएंगे.

2/2 Questioning the government is the oxygen of parliamentary democracy. This Govt seeks to reduce Parliament to a notice-board & uses its crushing majority as a rubber-stamp for whatever it wants to pass. The one mechanism to promote accountability has now been done away with.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 2, 2020