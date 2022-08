महंगाई (Inflation) और जरूरी सामानों की बढ़ती कीमत के मुद्दे पर लोकसभा में हुई चर्चा के बाद वित्त मंत्री मंत्री निर्मला सीतामरण (Nirmala Sitharaman) ने इसका जवाब दिया. हालांकि संबोधन के दौरान कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर लिया. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संबोधन के दौरान कहा कि कोविड संकट (Coronavirus Pandemic) के बावजूद वैश्विक एजेंसियों के आकलन में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है. वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि भारत में मंदी की कोई आशंका नहीं है. वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है. उन्होंने कहा कि खुदरा मुद्रास्फीति दर को सात प्रतिशत से नीचे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं.Also Read - VIDEO: ...जब लोकसभा में बैगन लेकर पहुंचीं TMC सांसद काकोली घोष, जानें क्या है पूरा मामला

Pandemic, second wave, Omicron, Russia-Ukraine (war), even today largest supply components in China are under lockdown…in spite of that, we have held inflation well within 7% or below. That has to be recognised: FM Nirmala Sitharaman in Lok Sabha pic.twitter.com/aglig9yGDb

— ANI (@ANI) August 1, 2022