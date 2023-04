मुकुल रॉय का बड़ा बयान- TMC से इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं, पहले ही छोड़ चुका हूं पार्टी

मुकुल रॉय (Mukul Roy) ने एक बार फिर ममता बनर्जी (Bamata Banerjee) की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) छोड़ने का ऐलान किया है. बुधवार को मीडिया के सामने आए मुकुल रॉय ने कहा कि TMC से इस्तीफा देने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मैंने पहले ही टीएमसी छोड़ दी है. मैं अब टीएमसी का हिस्सा भी नहीं हूं. पहले ही पार्टी से इस्तीफा दे चुका हूं.

#WATCH | “There is no question of resigning from TMC, I am not even a part of it… I have already resigned from TMC,” says TMC MLA Mukul Roy pic.twitter.com/xNA2S46GOc — ANI (@ANI) April 19, 2023