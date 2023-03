मनीष सिसोदिया को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका; AAP नेता उठाएंगे अब यह कदम

Delhi excise Policy Case: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है. आम आदमी पार्टी के नेता सिसोदिया को फिलहाल जेल में ही रहना पड़ेगा. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Case) में जेल में बंद मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका खारिज कर दी.

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिसोदिया की याचिका खारिज की.

Delhi excise policy case | AAP leader and former Delhi Deputy CM Manish Sisodia to appeal in Delhi Court his bail plea matter after it was rejected by Delhi Special Court. — ANI (@ANI) March 31, 2023