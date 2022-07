नई दिल्ली: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बृहस्पतिवार को कहा कि संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है तथा सदस्य सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं .लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, पहले इस तरह के असंसदीय शब्दों की एक किताब का विमोचन किया जाता था… कागजों की बर्बादी से बचने के लिए हमने इसे इंटरनेट पर डाल दिया है. किसी भी शब्द पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, हमने हटा दिए गए शब्दों का संकलन जारी किया है….Also Read - संसद में अब नहीं बोल सकेंगे भ्रष्ट, पाखंड, जुमलाजीवी, घड़ियाली आंसू और जयचंद जैसे शब्द, विपक्ष का आया यह रिएक्शन...

बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने "संसदीय शब्द 2021" शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है जिसमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धि सांसद, शकुनी, जयचंद, लॉलीपॉप, चाण्डाल चौकड़ी, गुल खिलाए, तानाशाह, भ्रष्ट, ड्रामा, अक्षम, पिठ्ठू जैसे शब्द शामिल हैं.

Have they (Opposition) read this 1100-page dictionary (comprising unparliamentary words), if they had…would not have spread misconception…It’s been released in 1954…1986, 1992, 1999, 2004, 2009, 2010…began releasing on a yearly basis since 2010: LS Speaker Om Birla pic.twitter.com/Sh3M8i91te

