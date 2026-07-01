क्या सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन से हो जाती है शादी? सात फेरे नहीं तो शादी भी नहीं, गुजरात HC का फैसला

हिंदू विवाह को सिर्फ कागजी रजिस्ट्रेशन से वैध नहीं माना जा सकता. livelaw.in के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने हालिया फैसले में साफ कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) 1955 की धारा 7 के तहत सप्तपदी (सात फेरे) जैसी जरूरी रस्में पूरी किए बिना शादी अमान्य है. रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रमाण है, शादी नहीं बनाता. यह फैसला हिंदू शादी को संस्कार मानते हुए दिए गए कई पुराने फैसलों (जैसे सुप्रीम कोर्ट) की पुष्टि करता है.
कानूनी आधार- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार विवाह एक संस्कार है, न कि सिर्फ कानूनी समझौता. धारा 5 में शादी की शर्तें (जैसे उम्र, सहमति, सगोत्र न होना) बताई गई हैं, लेकिन धारा 7 सबसे महत्वपूर्ण है. इसमें कहा गया है कि विवाह तब पूरा माना जाएगा जब पारंपरिक रीति-रिवाज और रस्में (customary rites and ceremonies) पूरी की जाएं. जहां प्रथा हो, वहां सप्तपदी यानी दूल्हा-दुल्हन का अग्नि के सामने सात कदम साथ चलना अनिवार्य है.
केस में कौशल सोनार (यूके निवासी) ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. महिला ने शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाकर दावा किया कि वह उनकी पत्नी है. लेकिन दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि कोई हिंदू रस्म, सात फेरे या समारोह नहीं हुआ और वे कभी साथ नहीं रहे. महिला के पिता (कौशल के पूर्व नियोक्ता) पर हस्ताक्षर जालसाजी का आरोप लगा. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और शादी को शुरुआत से शून्य (null and void ab initio) घोषित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि रस्में न होने पर रजिस्ट्रेशन का कोई कानूनी प्रभाव नहीं.
धारा 8 के तहत रजिस्ट्रेशन प्रमाण के लिए है, शादी बनाने के लिए नहीं. अगर पहले रस्में पूरी हो चुकी हों तो सर्टिफिकेट सबूत बनता है. लेकिन बिना रस्मों के रजिस्ट्रेशन बेकार है. सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले (2024 में Dolly Rani मामले में) यही कहा था कि बिना ceremonies के रजिस्ट्रेशन “no legal consequence” है.
सात फेरे और रस्में हिंदू विवाह की आत्मा हैं. गुजरात हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि कानून परंपरा का सम्मान करता है. सिर्फ रजिस्ट्रेशन से शादी नहीं होती, यह सिर्फ रिकॉर्ड है. जोड़ों को कानूनी सुरक्षा के लिए दोनों (रस्में + रजिस्ट्रेशन) पूरा करना चाहिए.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें