क्या सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन से हो जाती है शादी? सात फेरे नहीं तो शादी भी नहीं, गुजरात HC का फैसला

गुजरात हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिंदू विवाह में सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है. सात फेरे और पारंपरिक रस्मों के बिना शादी कानूनी रूप से वैध नहीं मानी जाएगी.

Written by: Farha Fatima
Published: July 1, 2026, 1:06 PM IST
Marriage Certificate हाथ में है, फिर भी पत्नी नहीं मानी गई महिला! (image- FILE)
Marriage Certificate हाथ में है, फिर भी पत्नी नहीं मानी गई महिला! (image- FILE)
  • गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ मैरिज रजिस्ट्रेशन से हिंदू विवाह वैध नहीं होता.
  • शादी के लिए सात फेरे और पारंपरिक रस्में जरूरी हैं.
  • कोर्ट ने एक मामले में शादी को शुरू से ही शून्य (Null and Void) घोषित कर दिया.
  • फैसला बताता है कि रजिस्ट्रेशन केवल सबूत है, शादी का विकल्प नहीं.

हिंदू विवाह को सिर्फ कागजी रजिस्ट्रेशन से वैध नहीं माना जा सकता. livelaw.in के मुताबिक गुजरात हाईकोर्ट ने हालिया फैसले में साफ कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) 1955 की धारा 7 के तहत सप्तपदी (सात फेरे) जैसी जरूरी रस्में पूरी किए बिना शादी अमान्य है. रजिस्ट्रेशन सिर्फ प्रमाण है, शादी नहीं बनाता. यह फैसला हिंदू शादी को संस्कार मानते हुए दिए गए कई पुराने फैसलों (जैसे सुप्रीम कोर्ट) की पुष्टि करता है.

हिंदू विवाह क्या है?

कानूनी आधार- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार विवाह एक संस्कार है, न कि सिर्फ कानूनी समझौता. धारा 5 में शादी की शर्तें (जैसे उम्र, सहमति, सगोत्र न होना) बताई गई हैं, लेकिन धारा 7 सबसे महत्वपूर्ण है. इसमें कहा गया है कि विवाह तब पूरा माना जाएगा जब पारंपरिक रीति-रिवाज और रस्में (customary rites and ceremonies) पूरी की जाएं. जहां प्रथा हो, वहां सप्तपदी यानी दूल्हा-दुल्हन का अग्नि के सामने सात कदम साथ चलना अनिवार्य है.

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गुजरात हाईकोर्ट का पूरा मामला

केस में कौशल सोनार (यूके निवासी) ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. महिला ने शादी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाकर दावा किया कि वह उनकी पत्नी है. लेकिन दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि कोई हिंदू रस्म, सात फेरे या समारोह नहीं हुआ और वे कभी साथ नहीं रहे. महिला के पिता (कौशल के पूर्व नियोक्ता) पर हस्ताक्षर जालसाजी का आरोप लगा. हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया और शादी को शुरुआत से शून्य (null and void ab initio) घोषित कर दिया. कोर्ट ने कहा कि रस्में न होने पर रजिस्ट्रेशन का कोई कानूनी प्रभाव नहीं.

क्यों जरूरी हैं रस्में?

  • कोर्ट की व्याख्या- कोर्ट ने हिंदू शादी को आध्यात्मिक, सामाजिक और कानूनी बंधन बताया. सप्तपदी जैसे फेरे पति-पत्नी को अर्धांगिनी बनाने वाले वादे हैं.
  • कोर्ट ने चेतावनी दी कि शादी को “गीत-संगीत, दावत या व्यावसायिक लेन-देन” न बनाया जाए. युवाओं को इसकी पवित्रता समझनी चाहिए.
  • गुजरात हाईकोर्ट जस्टिस इलेश जे. वोरा और आर.टी. वछानी की बेंच ने ये फैसला सुनाया.

रजिस्ट्रेशन की भूमिका क्या है?

धारा 8 के तहत रजिस्ट्रेशन प्रमाण के लिए है, शादी बनाने के लिए नहीं. अगर पहले रस्में पूरी हो चुकी हों तो सर्टिफिकेट सबूत बनता है. लेकिन बिना रस्मों के रजिस्ट्रेशन बेकार है. सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले (2024 में Dolly Rani मामले में) यही कहा था कि बिना ceremonies के रजिस्ट्रेशन “no legal consequence” है.

इस फैसले का असर

  • नकली शादियों पर लगाम: धोखाधड़ी या जबरन रजिस्ट्रेशन से बचाव.
  • मेंटेनेंस, संपत्ति, उत्तराधिकार के केसों में महत्वपूर्ण.
  • आर्य समाज या सरल विवाहों में भी रस्मों का प्रमाण (फोटो, गवाह) जरूरी.
  • लोग अब रजिस्ट्रेशन से पहले पारंपरिक समारोह पूरा करेंगे.
  • यह फैसला सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्टों (जैसे इलाहाबाद) के रुख से मेल खाता है.

शादी संस्कार है, कागज नहीं

सात फेरे और रस्में हिंदू विवाह की आत्मा हैं. गुजरात हाईकोर्ट ने याद दिलाया कि कानून परंपरा का सम्मान करता है. सिर्फ रजिस्ट्रेशन से शादी नहीं होती, यह सिर्फ रिकॉर्ड है. जोड़ों को कानूनी सुरक्षा के लिए दोनों (रस्में + रजिस्ट्रेशन) पूरा करना चाहिए.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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