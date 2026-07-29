दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर नहीं चली गोली, दिल्ली पुलिस ने किया फैक्ट चेक

Pellet Gun Fact-Check: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मेडिको-लीगल केस) की रिपोर्ट में प्रदर्शनकारी को गोली लगने की पुष्टि नहीं होती है.

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दिल्ली पुलिस ने ये फैक्ट चेक करते हुए, जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों को शेयर करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें. (photo credit, IANS, for representation only)

Pellet Gun Fact-Check: 20 जुलाई, 2026 को सेंट्रल दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी थी. सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है. लेकिन MLC (मेडिको-लीगल केस) की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं होती है. दिल्ली पुलिस ने ये फैक्ट चेक करते हुए, जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों को शेयर करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें.

एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया, MLC रिकॉर्ड के अनुसार, दाहिने कान के ट्रैगस (tragus) के सामने एक कटा-फटा घाव (lacerated wound) पाया गया है, और चोट का प्रकार ‘ब्लंट’ (blunt) यानी किसी कुंद चीज़ से लगी चोट बताया गया है. डॉक्टर की राय के अनुसार, यह एक मामूली चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं मिला है. इसलिए, MLC की मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने के दावे की पुष्टि नहीं होती है.

FACT CHECK Claims circulating on social media that a protester sustained gunshot injuries during the July 20, 2026 protest in Central Delhi are not corroborated by the MLC findings. MLC records a lacerated wound in front of the right tragus, with the nature of injury described… — Delhi Police (@DelhiPolice) July 29, 2026

ये खबर अपडेट की जा रही है.