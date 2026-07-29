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दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर नहीं चली गोली, दिल्ली पुलिस ने किया फैक्ट चेक

Pellet Gun Fact-Check: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मेडिको-लीगल केस) की रिपोर्ट में प्रदर्शनकारी को गोली लगने की पुष्टि नहीं होती है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 29, 2026, 6:38 PM IST
दिल्ली में 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर नहीं चली गोली, दिल्ली पुलिस ने किया फैक्ट चेक
दिल्ली पुलिस ने ये फैक्ट चेक करते हुए, जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों को शेयर करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें. (photo credit, IANS, for representation only)

Pellet Gun Fact-Check: 20 जुलाई, 2026 को सेंट्रल दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगी थी. सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है. लेकिन MLC (मेडिको-लीगल केस) की रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं होती है. दिल्ली पुलिस ने ये फैक्ट चेक करते हुए, जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दावों को शेयर करने से पहले विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी की पुष्टि कर लें.

एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली पुलिस ने बताया, MLC रिकॉर्ड के अनुसार, दाहिने कान के ट्रैगस (tragus) के सामने एक कटा-फटा घाव (lacerated wound) पाया गया है, और चोट का प्रकार ‘ब्लंट’ (blunt) यानी किसी कुंद चीज़ से लगी चोट बताया गया है. डॉक्टर की राय के अनुसार, यह एक मामूली चोट है और गोली लगने का कोई सबूत नहीं मिला है. इसलिए, MLC की मेडिकल रिपोर्ट में गोली लगने के दावे की पुष्टि नहीं होती है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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