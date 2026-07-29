'अब तक नहीं मिली लिखित गारंटी', CJP प्रवक्ता सौरव दास बोले- सरकार ने बुलाया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया और....

CJP प्रवक्ता ने सरकार को चेतावनी दी कि वह 'देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली है.' उन्होंने दोहराया कि आंदोलन ऐसे किसी भी आदेश या फैसले को स्वीकार नहीं करेगा जो सरकार की गारंटी का उल्लंघन करता हो.

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कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा कि सरकार ने अब तक इस बात का लिखित भरोसा नहीं दिया है कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस ली जाएंगी. CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि वह मंगलवार शाम (जुलाई, 28, 2026) को सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स से मिले थे. मीटिंग के दौरान सौरव दास ने कहा कि सरकार ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर दिखाया था, जिसमें मौजूदा FIRs की जांच की इजाजत दी गई थी.

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सौरव ने बताया कि सरकार ने दलील दी कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव एक लिखित ऑर्डर है, इसलिए मामला अब ‘सब-ज्यूडिस’ है. सौरव दास ने कहा, ‘मैंने उनसे सीधे पूछा कि क्या वे लिखित में गारंटी देंगे? हमें अभी तक उनसे कोई जवाब नहीं मिला है.’ सौरव ने कहा कि सरकार ने CJP को गारंटी दी है कि FIRs वापस लेना और भविष्य में कोई एक्शन न लेने का वादा सिर्फ दिल्ली तक ही लिमिटेड नहीं होगा, बल्कि यह किसी भी BJP शासित या NDA-रूल्ड राज्य पर भी लागू होगा.

‘देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा’

सौरव दास ने कहा कि इस मामले के लिए मंगलवार तक की डेडलाइन तय की गई थी. कुछ ही घंटे बचे होने पर CJP को अभी भी केंद्र से कोई लिखित भरोसा नहीं मिला है. सरकार के जवाब न देने पर, CJP के मुख्य प्रवक्ता ने सरकार को चेतावनी दी कि वह ‘देश के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा करने वाली है.’ उन्होंने दोहराया कि आंदोलन ऐसे किसी भी आदेश या फैसले को स्वीकार नहीं करेगा जो सरकार की गारंटी का उल्लंघन करता हो. सौरव दास ने कहा, ‘आपको स्टूडेंट्स से किए गए वादों का सम्मान करना चाहिए. हम चाहते हैं कि आप छात्रों के हित में भविष्य में लिए जाने वाले किसी भी फैसले के बारे में अपनी बात रखें.’

‘सरकार पूरे नहीं करती है वादे तो फिर…’

सौरव दास ने CJP की चेतावनी पर जोर दिया और कहा कि अगर सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी एक और बड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा करेगी. यह विरोध प्रदर्शन दिल्ली के साथ-साथ दूसरे राज्यों में भी होगा. सौरव ने कहा, ‘हम एक बार फिर देश भर में प्रोटेस्ट शुरू करेंगे, क्योंकि हम छात्रों के हित में काम करने के लिए कमिटेड हैं.’ सौरव ने पहले सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम ऑर्डर पर रिएक्ट किया था, जिसमें अधिकारियों को देश भर में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज FIR की जांच जारी रखने की इजाजत दी गई थी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की लगाई शर्तें CJP को मंजूर नहीं थीं.

SC का ‘पॉलिटिकलाइजेशन’ नहीं होना चाहिए

ट्विटर पर एक पोस्ट में सौरव दास ने यह भी कहा कि सरकार के फायदे के लिए सुप्रीम कोर्ट का ‘पॉलिटिकलाइजेशन’ नहीं होना चाहिए, और इसके ऑर्डर का इस्तेमाल असली प्रदर्शनकारी को टारगेट करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, ‘अगर क्रिमिनल घूम रहे थे, तो पुलिस को उनके पुराने केस में बेल कैंसिल करने के लिए अप्लाई करना चाहिए. यह भी जवाब देना चाहिए कि वे समाज में इतने आजादी से क्यों घूम रहे थे, लेकिन सरकार इस बहाने का इस्तेमाल FIR को आगे बढ़ाने के लिए नहीं कर सकती ताकि वह बाद में असली प्रोटेस्टर को टारगेट कर सके.’

CJP की प्रोटेस्ट फिर से शुरू करने की चेतावनी

पिछले कुछ दिनों में CJP ने लगातार चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ FIR वापस नहीं ली गईं तो एक और बड़ा प्रदर्शन होगा. बीते सोमवार (जुलाई, 27, 2026 ) को CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने यह पक्का करने को कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई चार्ज न लगाया जाए. ट्विटर पर एक पोस्ट में रांका ने कहा, ‘हम मांग करते हैं कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी FIR तुरंत वापस ली जाएं, छात्रों को रिहा किया जाए और दिल्ली पुलिस /केंद्रीय जांच एजेंसियों / BJP-सहयोगी राज्यों की पुलिस की तरफ से (हमारे समझौते के अनुसार) भविष्य में कोई FIR दर्ज न की जाए, ऐसा न होने पर हमें फिर से प्रोटेस्ट पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.’