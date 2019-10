कोलकाता: नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी की मां निर्मला बनर्जी ने सोमवार को कहा कि यह उनके लिए गौरव का क्षण है और वह अपने बेटे की उपलब्धि पर बहुत खुश हैं. निर्मला ने कहा कि वह इस बात से भी खुश हैं कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की संयुक्त विजेता उनकी पुत्रवधू एस्थर डुफ्लो हैं.

उन्होंने कहा, ‘‘मैं बहुत खुश हूं और उनकी उपलब्धियों पर गौरवान्वित हूं. मैंने अभी उनसे बात नहीं की है. मुझे लगता है कि अमेरिका में इस समय रात है तो वह सो रहे होंगे.’’ निर्मला बनर्जी ने कहा, ‘वह हमेशा होनहार और अनुशासित छात्र रहे.’’ अपनी 47 वर्षीय पुत्रवधू के बारे में निर्मला ने कहा, वह युवा और होशियार हैं.

भारतीय-अमेरिकी बनर्जी, उनकी फ्रांसीसी-अमेरिकी पत्नी डुफ्लो और अमेरिका के अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर को सोमवार को संयुक्त रूप से 2019 के लिये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया.

निर्मला बनर्जी स्वयं सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंसेस में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर रही हैं और उनके पति दीपक बनर्जी तत्कालीन प्रेसीडेंसी कॉलेज (विश्वविद्यालय) में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख और प्रोफेसर थे.

Nirmala Banerjee, mother of #AbhijitBanerjee who was awarded #NobelPrize2019 for Economics along with his wife Esther Duflo and USA’s Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty”: I am very happy. It’s a big glory for the entire family. #Kolkata pic.twitter.com/eodrYDe3kZ

— ANI (@ANI) October 14, 2019