नई दिल्ली: नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मामला युसुफजई इन दिनों बेहद खुश हैं. इतनी खुश कि जश्न मनाते हुए उन्होंने केक सिर्फ खाया ही नहीं, बल्कि उनके सिर से लेकर हाथों तक केक ही केक में नज़र आ रहा है. फूल मालाएं भी पड़ी हुई हैं. उनके इस जश्न में शामिल होते हुए दुनिया भर के लाखों लोग खुश होते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं.

दरअसल, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ब्रिटेन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र में अपनी डिग्री पूरी कर ली है. मलाल ने इसका खूब जश्न मनाया और इन लम्हों की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया.

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी में तालिबानी आतंकियों ने मलाला के सिर में गोली मार दी थी. उन पर हमला लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने पर किया गया था. इस घटना के बाद वह दुनिया भर में तालिबानी क्रूरता के शिकार लोगों का प्रतीक बन गईं.

Hard to express my joy and gratitude right now as I completed my Philosophy, Politics and Economics degree at Oxford. I don’t know what’s ahead. For now, it will be Netflix, reading and sleep. 😴 pic.twitter.com/AUxN55cUAf

— Malala (@Malala) June 19, 2020