पंजाब के मानसा जिले में मशहूर पंजाबी गायक (Punjabi Singer) और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala Death) की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना से एक दिन पहले राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी. सिद्धू मूसे वाला (Sidhu Moose Wala Dies) ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मानसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था. वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला (Vijay Singla) से हार गए थे. पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Amarinder Singh) ने सिद्धू मूसे वाला की हत्या (Sidhu Moose Wala Murder) को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोला है.Also Read - मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या, भगवंत मान और केजरीवाल पर मुकदमा की मांग

Brutal murder of Sidhu Moosewala is shocking. My profound condolences to the bereaved family.

Law and order has completely collapsed in Punjab. Criminals have no fear of law. @AAPPunjab government has miserably failed. Nobody is safe in Punjab!

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) May 29, 2022