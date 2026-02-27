  • Hindi
पसीने से बेहाल, डर और मदद की गुहार... नोएडा एमिटी स्कूल की बस में 7 घंटे लॉक रहा 6 साल का मासूम

गुरुवार सुबह बच्चे की मां ने उसे स्कूल की बस में बिठाया था. बच्चा स्कूल पहुंचने से पहले ही सो गया. इस बीच बस खराब हो गई. फिर बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया. इस शिफ्टिंग में सो रहे बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया.

Published: February 27, 2026 3:47 PM IST
By Anjali Karmakar
पसीने से बेहाल, डर और मदद की गुहार... नोएडा एमिटी स्कूल की बस में 7 घंटे लॉक रहा 6 साल का मासूम

दिल्ली से सटे नोएडा के एक पॉश इलाके में स्थित प्राइवेट स्कूल से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. सेक्टर 44 स्थित एमिटी इंटरनेशनल स्कूल में एक 6 साल का बच्चा मैनेजमेंट की लापरवाही के कारण 7 घंटे तक स्कूल की बस में लॉक हो गया. स्कूल की बस 25 किलोमीटर दूर यार्ड में खड़ी थी. बच्चा UKG (अपर किंडरगार्टन) का स्टूडेंट है. जब बच्चे की मां उसे लेने पहुंची तो वो स्कूल में नहीं दिखा. बाद में काफी-खोजबीन के बाद बच्चा स्कूल की बस में लॉक मिला. ये बच्चा सेक्टर-78 के महागुन मजारिया सोसायटी का रहने वाला है. परिवार ने स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला?
मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार सुबह बच्चे की मां ने उसे स्कूल की बस में बिठाया था. बच्चा स्कूल पहुंचने से पहले ही सो गया. इस बीच बस खराब हो गई. फिर बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया. इस शिफ्टिंग में सो रहे बच्चे पर किसी का ध्यान नहीं गया. बाद में खराब बस को लेकर स्कूल से करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान पार्किंग यार्ड में खड़ा कर दिया गया. इस दौरान बच्चा बस के अंदर लगभग 6 घंटे बंद रहा. ये ड्राइवर की लापरवाही थी कि उसने बस चेक नहीं की और उसे यार्ड में पार्क कर दिया.

बस में रोता-बिलखता रहा बच्चा
इस दौरान बच्चे की नींद टूटी और खुद को बस में लॉक पाकर वो डर गया. 7 घंटे तक वह बस में लॉक होकर मदद के लिए रोता-बिलखता रहा. जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई, तो उसकी मां स्टैंड पर बच्चे को लेने पहुंची. लेकिन, बच्चा बस में नहीं मिला.

स्कूल प्रशासन से नहीं मिला जवाब
जब बच्चे की मां ने स्कूल प्रशासन से संपर्क किया, तो शुरुआत में उन्हें किसी ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया. काफी खोजबीन और फोन कॉल के बाद बच्चे को नोएडा के सुनसान इलाके में खड़ी बस से बरामद किया गया. परिजनों के अनुसार, बच्चा पसीने से तर-बतर था. बहुत बुरी तरीके घबराया हुआ था और रो रहा था. गनीमत रही की कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना स्थिति और भयावह हो सकती थी.

मां ने सोशल मीडिया पर शेयर की घटना
बच्चे की मां ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटना का जिक्र किया है. बच्चे की मां ने ओपन लेटर में लिखा, “मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे बेटे के साथ जो हुआ, वो और किसी के बच्चे के साथ न हो. मैंने खुद अपने बेटे को बस में बैठाया था. उसे हाथ हिलाकर विदा किया था. दोपहर में जब मैं वापस आई, तो बच्चा स्कूल में ही नहीं था.”

मां का आरोप है, “स्कूल की ओर से मुझे बच्चे की मीसिंग की कोई सूचना नहीं दी गई. क्लास रजिस्टर में मेरे बेटे को एब्सेंट दिखाया गया. जबकि, बस अटेंडेंस रजिस्टर में उसे प्रेजेंट दिखाया गया था. इससे लापरवाही साफ दिखती है. मेरा बेटा कई घंटे सुनसान यार्ड में बस में लॉक रहा. हम डरे हुए हैं. अगर मेरे बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता?”

स्कूल प्रशासन से कार्रवाई की मांग
परिवार ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि दोषी बस स्टाफ और संबंधित जिम्मेदार स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो. यह घटना केवल एक स्कूल की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए चेतावनी है.”

सिस्टम की नाकामी
इस घटना ने स्कूल मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आमतौर पर बस से उतरते समय ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वह बस की जांच करें. इसके अलावा स्कूल प्रशासन को भी प्रेजेंट बच्चों की निगरानी करनी चाहिए थी. सवाल यह भी है कि जब बच्चा क्लास में नहीं पहुंचा, तो स्कूल ने तत्काल अभिभावकों को सूचित क्यों नहीं किया.

क्या कहती हैं स्कूल की प्रिंसिपल?
इस पूरी घटना के बाद नोएडा एमिटी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल रेणु सिंह ने कहा, “बस की खराबी के चलते अचानक से बस को बदलना पड़ गया. बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट करके स्कूल लाया गया, लेकिन वह बच्चा किन कारणों से बस में रह गया इसकी जांच की जा रही है. ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल को रिव्यू किया जा रहा है. जवाबदेही के लिए सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी.”

क्या कहती है पुलिस?
वहीं, नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया इस मामले में बच्चे के परिजनों की तरफ से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई थी. लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी.

