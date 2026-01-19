  • Hindi
नोएडा अथॉरिटी के CEO पर गिरी गाज, SIT करेगी जांच...10 प्वाइंट में जानिये इंजीनियर की मौत के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

नोएडा सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक हादसे में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की जान चली गई. घने कोहरे के कारण उसकी कार पानी से भरे गड्ढे में गिर गई. युवराज करीब 90 मिनट तक कार की छत पर खड़े होकर मदद की गुहार लगाता रहा.

Yuvraj Mehta Death: नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि लापरवाही, खराब प्लानिंग और समय पर कार्रवाई न होने का नतीजा माना जा रहा है. इसी कारण अब नोएडा अथॉरिटी के CEO को हटाया गया है और मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई है.

बता दें कि, युवराज मेहता गुरुग्राम की डनहमबी इंडिया कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. वह हाइब्रिड वर्क मॉडल पर काम करते थे. उनकी मां का कुछ साल पहले निधन हो चुका था. हादसे के दिन वह देर रात ऑफिस से घर लौट रहे थे. घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से उनकी कार सीधे गहरे नाले की दीवार तोड़ते हुए पानी से भरे बेसमेंट में जा गिरी. हैरान करने वाली बात ये है कि गड्ढे के आसपास कोई मजबूत बैरिकेडिंग नहीं थी.

अब तक मामले में क्या कुछ हुआ?

  1. घटना 16 जनवरी की रात की है, जब युवराज मेहता गुरुग्राम स्थित अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे. घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी लगभग शून्य थी.
  2. सेक्टर-150 में सड़क किनारे मौजूद एक गहरे, पानी से भरे गड्ढे के पास न तो बैरिकेडिंग थी और न ही कोई रिफ्लेक्टर या चेतावनी बोर्ड. युवराज की कार संतुलन खो बैठी और सीधे करीब 50 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी.
  3. हादसे के बाद युवराज ने हिम्मत नहीं हारी. वह किसी तरह कार की छत तक पहुंचे और अपने पिता को फोन कर मदद मांगी. वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, करीब डेढ़ घंटे तक वह मदद के लिए पुकारते रहे ,’मुझे बचा लो, किसी भी तरह.’
  4. मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF और NDRF की टीमें पहुंचीं, लेकिन कोहरा, अंधेरा और गड्ढे की गहराई रेस्क्यू में बड़ी बाधा बन गई. पुलिस के अनुसार, रस्सियां छोटी पड़ गईं, क्रेन और सीढ़ियां भी कार तक नहीं पहुंच सकीं.
  5. करीब 90 मिनट बाद कार पूरी तरह पानी में डूब गई और युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एंटी-मॉर्टम डूबना (ड्राउनिंग) और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट बताया गया.
  6. इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब युवराज के पिता ने आरोप लगाया कि स्थानीय निवासियों ने पहले ही नोएडा अथॉरिटी से इस गड्ढे के पास बैरिकेड और चेतावनी संकेत लगाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. जांच में यह भी सामने आया कि गड्ढे की बाउंड्री वॉल कई जगह से टूटी हुई थी.
  7. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीन सदस्यीय SIT गठित करने के आदेश दिए. ये टीम मेरठ जोन के ADG की अगुवाई में काम कर रही है और पांच दिन में रिपोर्ट सौंपेगी.
  8. जांच में यह देखा जाएगा कि हादसे के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है. चाहे वह नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही हो, ठेकेदार की गलती हो या सुरक्षा मानकों की अनदेखी.
  9. प्रशासनिक कार्रवाई के तहत नोएडा अथॉरिटी के CEO को हटा दिया गया है, जिसे एक बड़ा संदेश माना जा रहा है. यह मामला शहरी विकास, सड़क सुरक्षा और आपातकालीन रेस्क्यू सिस्टम की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल उठाता है.
  10. आपको जानकर हैरानी होगी कि यह इस जगह पर पहला हादसा नहीं है. इससे पहले भी यहां एक ट्रक गिरा था. उस समय लोगों ने रस्सी और सीढ़ी की मदद से ड्राइवर की जान बचाई थी. इसके बावजूद यहां किसी तरह की सुरक्षा के इंतेजाम नहीं किए गए.

