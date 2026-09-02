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बस पर पहले से थे 8 चालान, आरोपियों का भी नहीं हुआ था बैकग्राउंड चेक... नोएडा गैंगरेप मामले में खुले कई बड़े राज

नोएडा बस गैंगरेप केस की जांच में चौंकाने वाली लापरवाही सामने आई है. जिस बस में 16 वर्षीय किशोरी से कथित गैंगरेप हुआ, उस पर जुलाई में 8 ट्रैफिक चालान थे, जबकि ड्राइवर-कंडक्टर की नियुक्ति से पहले कंपनी ने उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कराया था.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 2, 2026, 7:09 AM IST
बस पर पहले से थे 8 चालान, आरोपियों का भी नहीं हुआ था बैकग्राउंड चेक... नोएडा गैंगरेप मामले में खुले कई बड़े राज

नोएडा से दिल्ली जा रही स्लीपर बस में 16 वर्षीय किशोरी के साथ कथित गैंगरेप के मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, कई गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं. दिल्ली पुलिस अब CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन और फॉरेंसिक सबूतों की मदद से उस रात बस की पूरी यात्रा को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रही है. इसी जांच में पता चला है कि बस पर जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश में कुल 8 ट्रैफिक चालान हुए थे.

पुलिस के मुताबिक, इन सभी चालानों की कुल रकम करीब 54 हजार रुपये थी. इनमें से पांच चालान मथुरा में काटे गए थे और ज्यादातर मामले तेज रफ्तार से जुड़े थे. वहीं, 23 जुलाई को हमीरपुर में बस पर कथित तौर पर बिना वैध परमिट चलने के आरोप में 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था. जांचकर्ताओं के सामने अब यह सवाल भी है कि इतने रिकॉर्ड के बावजूद बस के संचालन और उसे चलाने वाले कर्मचारियों की पर्याप्त जांच क्यों नहीं हुई.

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पुलिस को यह भी पता चला है कि बस को इसी साल अप्रैल में खरीदा गया था और 28 अप्रैल को फिरोजाबाद में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया था. बस के भीतर स्लीपर बर्थ पर पर्दे लगे हुए थे. पुलिस का मानना है कि इन पर्दों की वजह से बाहर से किसी व्यक्ति को अंदर की गतिविधियों का अंदाजा लगाना मुश्किल था.

CCTV से बस के रूट की पड़ताल

पुलिस ने बस की आवाजाही का पता लगाने के लिए ग्रेटर नोएडा के परी चौक से लेकर दिल्ली के तिमारपुर पार्किंग और कश्मीरी गेट तक लगे CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली है. एक कैमरे में बस हनुमान मंदिर फ्लाईओवर की तरफ जाती दिखाई दी, जिससे जांचकर्ताओं को उसके रूट को जोड़ने में मदद मिली.

CCTV फुटेज को आरोपियों में से एक से जुड़े मोबाइल फोन की लोकेशन हिस्ट्री से भी मिलाया जा रहा है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बस रास्ते में कहां-कहां रुकी थी और कितनी देर तक वहां मौजूद रही. अधिकारियों के अनुसार, बस कई किलोमीटर तक चलती रही और बाद में किशोरी को दिल्ली में छोड़ दिया गया.

नहीं किया था आरोपियों का बैकग्राउंड चेक

जांच में एक और गंभीर बात सामने आई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ट्रैवल कंपनी ने ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को काम पर रखने से पहले उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं कराया था. दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. कुलदीप की उम्र 39 साल और संदीप की उम्र 26 साल बताई गई है. दोनों कानपुर के रहने वाले हैं.

फॉरेंसिक टीम बस के अंदर से मिले सबूतों की भी जांच कर रही है. किशोरी के कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस के मुताबिक, कपड़ों पर खून और सीमन के निशान मिले हैं. इन नमूनों की तुलना आरोपियों के DNA सैंपल से की जाएगी. बस के अंदर से किशोरी के बाल भी बरामद होने की बात सामने आई है. सीट कवर और अन्य सामग्री की भी जांच की जा रही है.

नोएडा जाने के भरोसे बस में चढ़ी थी किशोरी

पुलिस जांच के अनुसार, किशोरी का अपनी मां से विवाद हुआ था, जिसके बाद वह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी स्थित घर से निकल गई और ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंची. बारिश के बीच वह स्लीपर बस में इस भरोसे पर सवार हुई कि उसे नोएडा सेक्टर-63 के पास उतार दिया जाएगा, जहां उसका कजिन रहता था.

हालांकि, कंपनी के मुताबिक उस समय बस नियमित यात्री सेवा में नहीं थी. तकनीकी खराबी के कारण बस को सूरजपुर की एक वर्कशॉप में ले जाया गया था. मरम्मत के बाद उसे पेंटिंग के लिए कश्मीरी गेट की ओर ले जाया जा रहा था.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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