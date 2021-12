Delhi-Noida Border News: दिल्ली के अलग-अलग बॉर्डर पर एक साल से अधिक समय से चल रहे किसानों का आंदोलन ‘खत्म’ (Farmers Protest End) हो गया है. 11 तारीख से किसान सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर (Ghazipur Border) समेत तमाम जगहों से घर लौटना शुरू कर देंगे. इसका मतलब यह हुआ कि नोएडा से दिल्ली जाने वाले (Noida-Delhi Border News) और दिल्ली से नोएडा (Delhi-Noida Border Update) आने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है. हालांकि किसानों ने कहा है कि यह आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि स्थगित हुआ है. किसान यहां से हटने के बाद 13 दिसंबर को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास करेंगे और अपने घरों को लौटेंगे.Also Read - Kisan Andolan Live Updates: वादे पूरे न होने पर फिर आंदोलन की धमकी के साथ किसान आंदोलन स्थगित, दो दिन में खाली होंगे प्रदर्शन स्थल

सरकार की तरफ से मिले नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सैद्धांतिक सहमति बन गई थी, हालांकि गुरुवार दोपहर को इस पर लंबी चर्चा के बाद फैसला लिया गया. सिंधु बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) के बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमारी 15 जनवरी को एक समीक्षा बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा कि सरकार ने हमारी कितनी मांगों को मान लिया है. Also Read - क्या अब खत्म हो जाएगा आंदोलन? सरकार का नया प्रस्ताव किसानों को मंजूर! आज SKM की बैठक में फैसला संभव

Protesting farmers will vacate the protest sites on December 11: Farmer leader Darshan Pal Singh pic.twitter.com/Ftg76o7Rd1

