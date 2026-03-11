Hindi India Hindi

Noida Delhi Mumbai Bengal Bihar Lpg Gas Cylinder Price Today 11 March Know Availability In Your Area

दिल्ली-नोएडा, मुंबई, बंगाल और बिहार में गैस सिलेंडर का रेट आज क्या? जानें आपके आसपास कितने में मिल रही रसोई गैस

LPG gas cylinder price today: दिल्ली-नोएडा, मुंबई, बंगाल और बिहार में तेल कंपनियों द्वारा 60 रुपये इजाफे के बाद गैस महंगे हुए है. आइये जानते हैं कि किस राज्य में सबसे गैस सिलेंडर का प्राइस सबसे ज्यादा है और उज्जवला लभार्थियों के लिए सरकार ने क्या घोषणा की है..

रसोई गैस को लेकर केन्द्र सरकार से लेकर तेल कंपनियां स्थिति को नियंत्रित करने में लगी है. चूंकि, मार्केट का सिंपल नियम है, जब चीजों की बहुतायात होती है दाम में गिरावट देखी जाती है. वहीं, अगर किसी चीज का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता है तो उसके प्राइस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तेल शिप की आवागमन धीमे होने से दुनिया के कई हिस्सों में तेल के दामों, गैस सिलेंडर के दामों की बढ़ोत्तरी देखने को मिली है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. हाल ही तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के प्राइस में 60 रुपये की बढ़ोतरी की है. इस फैसले के बाद से देश के अलग-अलग राज्यों में गैस के दाम नए स्तर पर पहुंच गए हैं. आइये जानते हैं गैस सिलेंडर के प्राइस में आए नए बदलाव…

दिल्ली और नोएडा में क्या हैं आज के रेट?

देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे नोएडा में घरेलु गैस सिलेंडर के प्राइस में थोड़ा सा ही अंतर देखा जा रहा है. दिल्ली में घरेलू सिलेंडर अब 913 रुपये में मिल रहा है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1,884.50 रुपये पहुंच गई है. नोएडा में गैस का प्राइस 850 से बढ़कर 910 रुपये हो चुका है. नोएडा में स्थानीय टैक्स और वैट (VAT) के कारण ये कीमतें दिल्ली से थोड़ी अलग है. बता दें कि इस दौरान देश में गैस की कमर्शियल सप्लाई पर रोक लगा दी गई है.

मुंबई में घरेलु गैस के लेटेस्ट प्राइस

मायानगरी यानि मुंबई में भी रसोई गैस की कीमतें दिल्ली के लगभग बराबर ही हैं. यहां 14.2 किलो वाले गैस सिलेंडर की कीमत 912.50 रुपये हो चुके हैं. वहीं, होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत ₹1,836 तय की गई है. खैर मुंबईवासियों के लिए राहत की बात है कि मुंबई में बड़ी संख्या में लोग पीएनजी (PNG) का भी इस्तेमाल करते हैं.

कोलकाता में आज गैस की कीमत क्या?

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गैस सिलेंडर की कीमतें अन्य महानगरों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा रहती हैं. लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, कोलकाता में घरेलू एलपीजी सिलेंडर 939 रुपये में मिल रहा है. वहीं, कमर्शियल सिलेंडर के लिए यहां 1,988.50 रुपये देने होंगे,परिवहन लागत और स्थानीय करों की वजह से बंगाल के अन्य जिलों में ये कीमतें कुछ रुपये ऊपर-नीचे हो सकती हैं।

पटना में गैस सिलेंडर सबसे महंगा

दिल्ली मुंबई और कोलकाता के मुकाबले बिहार के लोगों को रसोई गैस के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है. पटना में घरेलू सिलेंडर का रेट 1,002.50 रुपये तक पहुंच गया है, जो कि महानगरों के मुकाबले काफी अधिक है. कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो यहां इसकी कीमत 2,133.50 रुपये है.

उज्ज्वला योजना लाभार्थियों के लिए बड़ी खबर

बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है. पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इन लाभार्थियों को मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी, जिससे गरीब परिवारों पर इस वैश्विक महंगाई का सीधा असर नहीं पड़ेगा.

आखिर क्यों बढ़ रहे हैं गैस के दाम?

भारत अपनी जरूरतों का लगभग 62% से 67% LPG दूसरे देशों से आयात करता है. फिलहाल, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से गैस की इंटरनेशनल स्पालई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. इसी सप्लाई क्राइसिस से निपटने के लिए तेल कंपनियों को प्राइस में इजाफा करना पड़ा है. जब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तनाव कम नहीं होता, तब तक कीमतों में स्थिरता आना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है.