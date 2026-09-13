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HC ने वेतन से छात्रा को पांच लाख देने का दिया था आदेश, अब नोएडा डीएम ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

नोएडा डीएम मेधा रूपम ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. छात्रा को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश था, जानिए पूरा मामला.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 13, 2026, 5:04 PM IST
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नोएडा डीएम ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने नोएडा में अप्रैल में हुए मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में छात्रा आकृति चौधरी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत हिरासत में लेने के फैसले पर सवाल उठाए थे. कोर्ट ने छात्रा को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. साथ ही यह रकम डीएम मेधा रूपम और मामले के लिए जिम्मेदार दूसरे अधिकारियों के वेतन से वसूलने को कहा था.

छात्रा की हिरासत पर उठे थे सवाल

आकृति चौधरी 25 साल की हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की पढ़ाई की है. उन्हें अप्रैल में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में रासुका के तहत हिरासत में लिया गया था. इसके बाद उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी. दो सितंबर को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर करते हुए हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया था.

हाईकोर्ट ने प्रशासन के फैसले की आलोचना की

हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी की हिरासत के पीछे दी गई वजहों और आदेश की प्रक्रिया पर कड़ी टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि हिरासत का आधार राज्य सरकार की ओर से बताई गई एक “गढ़ी गई” कहानी पर टिका था. कोर्ट ने डीएम मेधा रूपम की ओर से जारी हिरासत आदेश के तरीके की भी आलोचना की. अदालत ने प्रशासन के ऐसे रवैये को लेकर चिंता जताते हुए कहा था कि नौकरशाही का लापरवाह और मनमाना रवैया आगे चलकर उत्तर प्रदेश को ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ जैसा बना सकता है.

क्या होता है ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’?

हाईकोर्ट की टिप्पणी में इस्तेमाल ‘ऑर्वेलियन डिस्टोपिया’ का मतलब ऐसी व्यवस्था से है, जहां सरकार या प्रशासन लोगों के अधिकारों पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखने लगे. आसान भाषा में कहें तो ऐसी स्थिति, जिसमें प्रशासन अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरह करे कि आम लोगों की आजादी और अधिकार प्रभावित होने लगें. अदालत ने अपनी टिप्पणी के जरिए प्रशासन को नागरिकों के अधिकारों और कानून की प्रक्रिया का ध्यान रखने का संदेश दिया था.

पांच लाख रुपये मुआवजे का आदेश

हाईकोर्ट ने आकृति चौधरी को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि यह रकम उस हिरासत आदेश को जारी करने वाली डीएम मेधा रूपम और थाना प्रभारी समेत जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूली जाए. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर छात्रा की किसी दूसरे मामले में गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए. अब डीएम मेधा रूपम ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आगे सुनवाई होगी.

(इनपुट: PTI)

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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