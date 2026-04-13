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Noida Employees Protest News LIVE: नोएडा की फैक्ट्रियों में बवाल के बाद काम ठप, जगह-जगह लगा भयंकर जाम
Noida Employees Protest News LIVE Updates: नोएडा और फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में भारी बवाल हो रहा है. वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हजारों श्रमिक सड़कों पर उतर आए हैं.
Noida Workers Protest News Live: दिल्ली-एनसीआर के दो प्रमुख औद्योगिक केंद्रों, नोएडा और फरीदाबाद में सोमवार (13 अप्रैल 2026) को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रहा श्रमिकों का आंदोलन अचानक हिंसक हो गया.
पिछले कुछ दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रख रहे हजारों कर्मचारी आज सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आईं. नोएडा के फेज-2 और फरीदाबाद के सेक्टर-37 जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इस समय छावनी में तब्दील हो चुके हैं.
नोएडा में फूंकी गाड़ियां
नोएडा के सेक्टर-84 और फेज-2 इलाके में पिछले तीन दिनों से मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे. हालांकि, जिला प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों ने रविवार को प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन सोमवार सुबह तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई.
मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन केवल कोरे आश्वासन दे रहा है और जमीनी स्तर पर वेतन बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. सोमवार सुबह जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, भीड़ बेकाबू हो गई और सेक्टर-1 के पास प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. आगजनी की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई. स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने भारी बल तैनात किया है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है.
फरीदाबाद में कंपनियों के बाहर काम ठप
नोएडा की तर्ज पर ही हरियाणा के फरीदाबाद में भी औद्योगिक शांति भंग होती नजर आ रही है. फरीदाबाद के सेक्टर-37 और औद्योगिक फेज-2 इलाके में आज सुबह से ही तनाव का माहौल बना हुआ है. वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ‘मदरसन’ जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा कई अन्य इकाइयों के मजदूर भी काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं.
कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा वेतन में गुजारा करना असंभव हो गया है, लेकिन कंपनी प्रबंधन उनकी जायज मांगों को अनसुना कर रहा है. विरोध प्रदर्शन इतना व्यापक है कि कंपनियों के बाहर उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम प्रदर्शनकारियों को समझाने और कंपनी प्रबंधन के साथ उनकी बातचीत कराने का प्रयास कर रही है, ताकि स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके.
प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती
NCR के इन दो शहरों में एक साथ शुरू हुए इस उग्र आंदोलन ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. नोएडा और फरीदाबाद दोनों ही शहरों के पुलिस कमिश्नरेट इस समय हाई अलर्ट पर हैं. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे किस तरह उग्र भीड़ को शांत करें और साथ ही औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन दोबारा शुरू करवाएं.
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