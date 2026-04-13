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Noida Employees Protest News LIVE: नोएडा की फैक्ट्रियों में बवाल के बाद काम ठप, जगह-जगह लगा भयंकर जाम

Noida Employees Protest News LIVE Updates: नोएडा और फरीदाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में भारी बवाल हो रहा है. वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हजारों श्रमिक सड़कों पर उतर आए हैं.

Published date india.com Updated: April 13, 2026 1:58 PM IST
email india.com By Gaurav Barar email india.com twitter india.com
Noida Employees Protest News LIVE: नोएडा की फैक्ट्रियों में बवाल के बाद काम ठप, जगह-जगह लगा भयंकर जाम

Noida Workers Protest News Live: दिल्ली-एनसीआर के दो प्रमुख औद्योगिक केंद्रों, नोएडा और फरीदाबाद में सोमवार (13 अप्रैल 2026) को स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब वेतन वृद्धि की मांग को लेकर चल रहा श्रमिकों का आंदोलन अचानक हिंसक हो गया.

पिछले कुछ दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रख रहे हजारों कर्मचारी आज सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद कई इलाकों में तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आईं. नोएडा के फेज-2 और फरीदाबाद के सेक्टर-37 जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र इस समय छावनी में तब्दील हो चुके हैं.

नोएडा में फूंकी गाड़ियां

नोएडा के सेक्टर-84 और फेज-2 इलाके में पिछले तीन दिनों से मजदूर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे. हालांकि, जिला प्रशासन, पुलिस और प्राधिकरण के अधिकारियों ने रविवार को प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक की थी और उन्हें मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन सोमवार सुबह तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई.

मजदूरों का आरोप है कि प्रशासन केवल कोरे आश्वासन दे रहा है और जमीनी स्तर पर वेतन बढ़ाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. सोमवार सुबह जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ, भीड़ बेकाबू हो गई और सेक्टर-1 के पास प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया. आगजनी की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई. स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस ने भारी बल तैनात किया है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है.

फरीदाबाद में कंपनियों के बाहर काम ठप

नोएडा की तर्ज पर ही हरियाणा के फरीदाबाद में भी औद्योगिक शांति भंग होती नजर आ रही है. फरीदाबाद के सेक्टर-37 और औद्योगिक फेज-2 इलाके में आज सुबह से ही तनाव का माहौल बना हुआ है. वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ‘मदरसन’ जैसी बड़ी कंपनियों के अलावा कई अन्य इकाइयों के मजदूर भी काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं.

कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के दौर में मौजूदा वेतन में गुजारा करना असंभव हो गया है, लेकिन कंपनी प्रबंधन उनकी जायज मांगों को अनसुना कर रहा है. विरोध प्रदर्शन इतना व्यापक है कि कंपनियों के बाहर उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया है. मौके पर पहुंची पुलिस टीम प्रदर्शनकारियों को समझाने और कंपनी प्रबंधन के साथ उनकी बातचीत कराने का प्रयास कर रही है, ताकि स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके.

प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती

NCR के इन दो शहरों में एक साथ शुरू हुए इस उग्र आंदोलन ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. नोएडा और फरीदाबाद दोनों ही शहरों के पुलिस कमिश्नरेट इस समय हाई अलर्ट पर हैं. प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे किस तरह उग्र भीड़ को शांत करें और साथ ही औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन दोबारा शुरू करवाएं.

Live Updates

  • Apr 13, 2026 1:58 PM IST
    नोएडा के बाद फरीदाबाद के सेक्टर-37 स्थित मदरसन कंपनी के हजारों कर्मचारियों ने सोमवार सुबह काम बंद कर दिया और सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं. वहीं, प्रदर्शनकारियों को भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो.
  • Apr 13, 2026 1:58 PM IST
    नोएडा-फरीदाबाद से पहले दिल्ली से सटे गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र IMT मानेसर में भी पिछले दिनों कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था. कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा धारा 163 लागू कर दी गई है.
  • Apr 13, 2026 1:57 PM IST
    नोएडा के अलग-अलग इलाके में प्रदर्शन के चलते सेक्टर 59-60 और 62 स्थित फैक्ट्रियों में काम पूरी तरह ठप हो गया है. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने पत्थरबाजी कर कई गाड़ियों को शीशे तोड़ दिए हैं और दो बाइक को आग के हवाले कर दिया.
  • Apr 13, 2026 1:57 PM IST
    नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने से एक महिला ने बताया कि मैं मदरसन में काम करती हूं. वो हमें कम वेतन दे रहे हैं. हमें ज्यादा वेतन चाहिए. जब ​​हमने धरना दिया तो उन्होंने बिना किसी गलती के हमारी पिटाई की. सिलेंडर, सब्ज़ियां और सब कुछ महंगा है. आज जब हमने विरोध प्रदर्शन किया तो हमारी पिटाई हुई. मेरे पैरों में चोट लगी. मेरी मांग है कि हमें 20,000 रुपये वेतन दिया जाए. तभी हम अपना गुज़ारा कर पाएंगे, वरना विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.
  • Apr 13, 2026 1:54 PM IST

    नोएडा से ग्रेटर नोएडा- दादरी रोड और एलिवेटेड रोड से बचें, नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें.

  • Apr 13, 2026 1:53 PM IST
    गाजियाबाद/इंदिरापुरम से नोएडा- NH-24 (सेक्टर 62 के पास) से बचें, आनंद विहार से DND फिर नोएडा एक्सप्रेसवे का रास्ता लें, सेक्टर 71-75 के रास्ते अंदरूनी सड़कों से एंट्री करें.
  • Apr 13, 2026 1:53 PM IST
    दिल्ली से नोएडा जाने वाले- सेक्टर 15-18 और नोएडा मोड़ से बचें, DND फ्लाईवे का इस्तेमाल करें, जरूरत पड़ने पर कालिंदी कुंज के रास्ते एंट्री लें.
  • Apr 13, 2026 1:52 PM IST
    नोएडा और आसपास के कई प्रमुख रास्ते प्रभावित हैं-
    NH-24 और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (सेक्टर-62, इंदिरापुरम के पास)
    सेक्टर 62, 63, 64, 65, 66
    सेक्टर 15, 16, 18 और नोएडा मोड़
    नोएडा फेज-2 और होजरी कॉम्प्लेक्स
    दादरी रोड और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एलिवेटेड रोड
    चिल्ला बॉर्डर और DND फ्लाईवे
    कई जगह बैरिकेडिंग की गई है और ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है.
  • Apr 13, 2026 1:51 PM IST
    उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और ADG (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश, लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से नोएडा के हालात पर नजर रख रहे हैं.
  • Apr 13, 2026 1:50 PM IST

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Gaurav Barar

Gaurav Barar

गौरव बरार (Gaurav Barar) एक अनुभवी पत्रकार और कंटेंट विशेषज्ञ हैं जिनके पास 10 साल से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में, इंडिया.कॉम में बतौर चीफ सब एडिटर अपनी सेवाएं ... और पढ़ें

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