...तो बच सकती थी नोएडा के इंजीनियर युवराज की जान! जानें 2023 के उस लेटर में ऐसा क्या था जिससे केस में आया नया ट्विस्ट
Greater Noida Accident News: बीते शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में 20 फुट से अधिक गहरे पानी से भरे एक गड्ढे में एक कार के गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो गई थी. इस मामले में अब नया खुलासा हुआ है.
Greater Noida Accident Case: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा सेक्टर-150 में पानी से भरे एक गड्ढे में डूबने से हुई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में हर रोज प्रशासन की लापरवाही से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं. अब 2023 में लिखे गए एक लेटर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है.
दरअसल, इस हादसे से तीन साल पहले, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने नोएडा अथॉरिटी को एक चिट्ठी लिखकर गड्ढे में पानी जमा होने से रोकने के लिए एक प्रोजेक्ट की जरूरत बताई थी. लेकिन यह चिट्ठी फाइलों में कहीं खो गई. प्रोजेक्ट पर कभी काम शुरू नहीं हुआ और गड्ढे में पानी जमा होता रहा.
लेटर में पानी निकालने की कही गई थी बात
इस गुम हुई चिट्ठी की कहानी ने एक बार फिर प्रशासनिक लापरवाही पर ध्यान खींचा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने रिपोर्ट किया है कि 2023 में, यूपी सिंचाई विभाग ने नोएडा अथॉरिटी को एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भेजा था, जिसमें ज्यादा बारिश के पानी और ड्रेनेज को हिंडन नदी में चैनल बनाकर निकालने के लिए गड्ढे में हेड रेगुलेटर लगाने की जरूरत बताई गई थी.
बजट का भी किया गया था प्रावधान
हेड रेगुलेटर पानी के बहाव को कंट्रोल करता है और नाले या नहर में ज्यादा गाद जमा होने से रोकता है. सिंचाई विभाग के पत्र में यह भी बताया गया था कि प्रस्तावित काम के लिए बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन वह पत्र फाइलों में खो गया और प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हुआ. नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि उन्हें ऐसे किसी पत्र की जानकारी नहीं है.
गड्ढे में सिर्फ बारिश का पानी नहीं था
अधिकारियों ने कहा है कि अंडर-कंस्ट्रक्शन बेसमेंट में जमा पानी, जिसमें मेहता की कार गिरी थी, सिर्फ बारिश की वजह से नहीं था बल्कि पास की रिहायशी सोसाइटियों से जुड़े नालों से निकलने वाले पानी की वजह से भी था. युवराज की दुखद मौत पर विरोध प्रदर्शन करने वाले स्थानीय निवासियों ने कहा कि अगर प्रस्तावित हेड रेगुलेटर बनाए जाते, तो उस जगह पर पानी जमा नहीं होता.
कब हुआ था ये हादसा?
युवराज बीते शुक्रवार देर रात गुरुग्राम में अपने ऑफिस से नोएडा स्थित अपने घर लौट रहे थे. वह नोएडा के सेक्टर 150 में टाटा यूरेका पार्क में अपने घर से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर थे, तभी यह हादसा हुआ. कम विजिबिलिटी के कारण, घर के रास्ते पर आखिरी मोड़ के पास उनकी कार का कंट्रोल बिगड़ गया.
पिता के सामने गई बेटे की जान
उनकी कार सड़क से उतरकर इस गड्ढे में गिर गई. उन्होंने अपने पिता राजकुमार मेहता को फोन किया और मदद मांगी. उनके पिता ने पुलिस को अलर्ट किया. पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन घने कोहरे के कारण बचाव अभियान में दिक्कत आई. युवराज ने अपने फोन की टॉर्च जला रखी थी और मदद मांग रहे थे.
बेबस खड़ा रहा प्रशासन
कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि युवराज करीब 90 मिनट तक, लगभग 1.30 बजे तक, मदद के लिए चिल्लाते रहे, जिसके बाद वह डूब गए. उनका शव सुबह करीब 4.30 बजे मिला. नोएडा पुलिस ने इस संबंध में दो रियल एस्टेट डेवलपर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवराज की मौत के कारणों की जांच के लिए तीन सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है.
राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी लोकेश एम को नोएडा अथॉरिटी के सीईओ पद से हटा दिया है और उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है. इंजीनियर के पिता राज कुमार मेहता ने स्थानीय अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है.
