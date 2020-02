नई दिल्ली: नागरिकता क़ानून (Citizenship Amendment Act) और एनआरसी (National Register of Citizenship) के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के कारण बंद नोएडा-फरीदाबाद मार्ग खुल (Noida Faridabad Road Reopened) गया है. आज ये मार्ग खोल दिया गया है. ये सड़क 69 दिन बाद खोली गई है. इतने दिनों से जामिया इलाके में शाहीन बाग़ (Shaheen Bagh) में किये जा रहे प्रदर्शन के कारण बंद थी.

बता दें कि शाहीन बाग़ से पिछले 69 दिनों से नागरिकता क़ानून और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है. प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहती हैं. प्रदर्शन का नेतृत्व महिलाएं ही करती आ रही हैं.

Noida-Faridabad road has been reopened. It was shut for the last 69 days due to ongoing anti-CAA/NRC protest in Shaheen Bagh in Delhi

— ANI (@ANI) February 21, 2020