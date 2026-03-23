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18 गांवों के 25 हजार किसानों का विस्थापन होगा, देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए 5428 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है, जानिए पूरी खबर
परियोजना के पहले चरण में लगभग 3,300 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हिस्से का लोकार्पण किया जाएगा. एयरपोर्ट के लिए अब तक 6,700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि शेष 5,100 एकड़ भूमि अगले तीन महीनों में अधिग्रहित करने की योजना है.
Noida’s Jewar Airport: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च 2026 को करेंगे. इसी दिन कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन और एमआरओ (मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन) सुविधा का शिलान्यास भी किया जाएगा. नोएडा में बन रहा हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा.
गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है. पहले चरण में एयरपोर्ट को एक रनवे के साथ संचालित किया जाएगा. बाद में इसका और भी विस्तार होना है.
एयरपोर्ट के लिए सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण
देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के लिए देश का सबसे बड़ा भूमि अधिग्रहण भी किया जा रहा है. एयरपोर्ट के लिए तीन चरणों के लिए किसानों से कुल 5428 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है. इस एयरपोर्ट के निर्माण के कारण लगभग 18 गांव के 25 हजार किसानों का विस्थापन भी किया जा रहा है. राज्य सरकार ने पहले चरण के लिए 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है. इसके लिए 4406 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
कुल चार चरणों में बनकर तैयार होगा एयरपोर्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल चार चरणों में बनकर तैयार होगा. इसके पहले चरण पर 11077 करोड़ रूपये खर्च किया गया है. पूरे निर्माण पर कुल 36 हजार करोड़ से अधिक का खर्च होगा. पहले चरण में एयरपोर्ट को एक रनवे के साथ संचालित किया जाएगा. इसकी सालाना यात्री क्षमता करीब 1 करोड़ 20 लाख होगी और प्रतिदिन औसतन करीब 150 उड़ानों के संचालन का अनुमान है.
समाचार एजेंसी आईएएनएस ने अधिकारियों के हवाले से बताया है कि जैसे ही यात्रियों की संख्या एक करोड़ के आंकड़े को पार करेगी, एयरपोर्ट पर दूसरे रनवे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. दो रनवे के साथ यह एयरपोर्ट करीब 7 करोड़ यात्रियों को सेवा देने में सक्षम होगा.
बता दें कि परियोजना के पहले चरण में लगभग 3,300 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे हिस्से का लोकार्पण किया जाएगा. एयरपोर्ट के लिए अब तक 6,700 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि शेष 5,100 एकड़ भूमि अगले तीन महीनों में अधिग्रहित करने की योजना है.
परियोजना पूरी होने के बाद यहां कुल पांच रनवे होंगे और एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 11,750 एकड़ तक पहुंच जाएगा. अंतिम रूप से तैयार होने पर इसकी सालाना यात्री क्षमता करीब 30 करोड़ होने का अनुमान है. इतनी क्षमता के साथ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने से इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बढ़ते यात्री दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.
( IANS इनपुट के साथ)
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