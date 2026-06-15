NCR के मुसाफिरों को मिली सौगात- नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर उतरा पहला कमर्शियल विमान, देखें वीडियो

जेवर एयरपोर्ट पर सोमवार की सुबह खास थी, यहां इंडिगो की फ्लाइट 6E-2278 फ्लाइट लखनऊ से उड़ान भरकर पहली बार पहुंची थी. यह इस एयरपोर्ट पर किसी कमर्शियल विमान की पहली लैंडिंग है.

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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट की पहली लैंडिंग (तस्वीर @ANI वीडियो से ग्रैब)

दिल्ली-एनसीआर के विमान यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो चुका है और अब यात्री यहां से देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों की यात्राएं कर सकेंगे. सोमवार की सुबह यहां इंडिगो की 6E-2278 फ्लाइट लैंड हुई. यह इस एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल फ्लाइट की लैंडिंग है, जो सुबह 7.55 बजे लैंड हुई.

पहली लैंडिंग के बाद इंडिगो को ही पहले टेक ऑफ का मौका

न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इंडिगो का यह विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर यहां पहुंचा था. इसी के साथ इस एयरपोर्ट पर आज से कमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो गया है. इंडिगो की 6E-2279 फ्लाइट आज शाम 6.55 बजे वापसी लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी, जो रात 8 बजे लखनऊ में लैंड करेगी.

मंगलवार से बेंगलुरु-मुंबई के लिए भी फ्लाइट शुरू

मंगलवार (16 जून) को यहां से आकाशा एयर की बेंगलुरु और नवी मुंबई की ओर जाने वाली फ्लाइट्स का शेड्यूल तय है. इंडिगो के बाद आकाशा इस एयरपोर्ट से संचालन शुरू करने वाली दूसरी विमान कंपनी होगी.

#WATCH | Uttar Pradesh | Commercial flight operations kick off at Noida International Airport in Jewar as its first scheduled IndiGo flight 6E-2278 arrives from Lucknow’s Chaudhary Charan Singh International Airport. The flight will continue on its journey to Bengaluru,… pic.twitter.com/1XdU05qZ1i — ANI (@ANI) June 15, 2026

बुधवार से कार्गो विमान सेवाएं होंगी शुरू

भले ही इस एयरपोर्ट से कमर्शियल पैसेंजर्स की यात्राएं सोमवार से शुरू हो गई हों लेकिन यहां से पहला कार्गो विमान बुधवार (17 जून) से उड़ान भरेगा. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी (NIAL) ने इस संबंध में पहले ही जानकारी दी थी कि कार्गो सेवाएं फिलहाल घरेलू रूट्स के लिए ही उपलब्ध होंगी.

UP, दिल्ली और हरियाणा के यात्रियों को फायदा

इस एयरपोर्ट के संचालन से पहले नोएडा से लखनऊ की ओर जाने वाले यात्री दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आना-जाना करते थे और इसके लिए उन्हें नोएडा से दिल्ली तक का सफर रोड द्वारा तय करना पड़ता था. इस एयरपोर्ट के संचालन से नोएडा समेत आसपास के इलाकों के लोगों का पालम एयरपोर्ट के लिए की जाने वाली अतिरिक्त यात्रा का समय बचेगा. इस एयरपोर्ट के संचालन से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में रहने वाले कई जिलों के यात्रियों को इसका लाभ होगा.

करीब 4 km लंबा है जेवर एयरपोर्ट का रनवे

बता दें यह एयरपोर्ट यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल द्वारा बनाया गया है. ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG इसकी सहायक कंपनी है. बता दें यहां इस एयरपोर्ट पर 3,900 मीटर लंबा रनवे बनाया गया है, जिसे बड़े आकार के विमानों (वाइड-बॉडी एयरक्राफ्ट) की लैंडिंग और टेकऑफ के लिए डिजाइन किया गया है. यहां आधुनिक नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, जिसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) और अडवांस्ड एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं.

1 जुलाई से नियमित उड़ानें

इंडिगो नोएडा के इस एयरपोर्ट से 1 जुलाई से अपनी उड़ानें नियमित करेगा. यहां नोएडा से लखनऊ के लिए 6ई-7624 सुबह 5:50 बजे उड़ान भरकर सुबह 7 बजे पहुंचेगी. वापसी में 6ई-7625 लखनऊ से सुबह 7:25 बजे उड़ान भरकर सवा घंटे बाद सुबह 8:40 बजे नोएडा पहुंच जाएगी. इसी क्रम में नोएडा से 6ई-7628 दोपहर 3:05 बजे उड़ान भरकर शाम सवा चार बजे लखनऊ पहुंचेगी. इसके बाद लखनऊ से 6ई-7629 रात 9:40 बजे उड़ान भरकर एक घंटे दस मिनट बाद रात 10:50 बजे नोएडा पहुंच जाएगी. नोएडा से लखनऊ के लिए सीधी उड़ान का किराया 3394 रुपये जबकि लखनऊ से नोएडा के लिए 4021 रुपये चल रहा है. इंडिगो की ये विमान सेवाएं सप्ताहके सातों दिन चलेंगी.