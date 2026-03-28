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Noida International Airport Vs Igi Jet Fuel Price Tax Difference In Uttar Pradesh And Delhi Airlines Worried

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के मुकाबले Noida के जेवर से सस्ती मिलेगी फ्लाइट? यूपी में कम हो जाएगा ये खर्च, जानिए क्यों चिंता में हैं एयरलाइंस

जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 72 किमी दूर है. लेकिन दो अलग-अलग राज्यों में होने के कारण इन दोनों में एक बड़ा अंतर है. इसी अंतर से विमान कंपनियां परेशान हैं.

(फोटो क्रेडिट- IANS)

Noida International Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) का उद्घाटन किया है. यह एयरपोर्ट न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है. ग्रेटर नोएडा के जेवर क्षेत्र में बने इस आधुनिक एयरपोर्ट से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर से दबाव कम होगा. नोएडा एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने से जहां लोगों में खुशी है वहीं एयरलाइंस को एक नई चिंता सता रही है.

क्यों परेशान हैं एयरलाइंस?

जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 72 किमी दूर है. लेकिन दो अलग-अलग राज्यों में होने के कारण इन दोनों में एक बड़ा अंतर है. दिल्ली और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बीच एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स में अंतर है. ATF टैक्स का ये अंतर ही विमान कंपनियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी है.

बात ये है कि राजधानी में दिल्ली में जेट फ़्यूल की कीमत लगभग 96,000 रुपये प्रति टन है. दिल्ली में इस पर 25% VAT भी लगता है जिससे कीमत में लगभग 24000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाती है. इसके उलट, उत्तर प्रदेश में एयर टर्बाइन फ्यूल टैक्स बहुत कम है. यूपी में जेट फ्यूल की कीमत में टैक्स के कारण 1000 रुपये से भी कम का इजाफा होता है.

CNBC की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-मुंबई रूट पर उड़ान भरने वाला एक सामान्य विमान लगभग चार टन फ्यूल इस्तेमाल करता है. इसका मतलब है कि अगर एयरलाइंस उत्तर प्रदेश के बजाय दिल्ली में फ्यूल भरवाती हैं, तो उन्हें प्रति फ्लाइट लगभग 96,000 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे.

एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि ईंधन पर लगने वाले टैक्स में अंतर के कारण एयरलाइंस फ्यूलिंग का काम दिल्ली से जेवर शिफ्ट कर सकती हैं. ऐसा हुआ तो इससे NCR एविएशन नेटवर्क के अंदर टैफिक बंटवारे पर भी असर पड़ सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर टैक्स का ढांचा नहीं बदला तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा हट सकता है.

क्या जेवर में सस्ती होंगी उड़ानें?

फ्यूल टैक्स में अंतर के कारण यूपी में ईंधन भरवाने वाली एयलाइंस का खर्च कम आएगा. इस वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लोगों को सस्ती उड़ान का तोहफा मिल सकता है. हालांकि, इस संबंध किसी विमान कंपनी ने किराये में कटौती की घोषणा नहीं की है.

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नोएडा एयरपोर्ट की क्षमता

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआती मता 12 मिलियन (1.2 करोड़) यात्रियों की होगी. इसे भविष्य में बढ़ाकर 7 करोड़ किया जाएगा. इस परियोजना का शिलान्यास 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था. लगभग साढ़े चार साल में इसका पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है. पहले चरण में 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित इस एयरपोर्ट पर करीब 11,200 करोड़ रुपये की लागत आई है. माना जा रहा है कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने के साथ-साथ रोजगार और निवेश के नए अवसर भी पैदा करेगा.